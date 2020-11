España.-Economía/Finanzas.- BBVA confirma conversaciones con Banco Sabadell para una eventual fusión

01/01/1970 Sedes de BBVA y Banco Sabadell.. BBVA ha confirmado que mantiene conversaciones con representantes de Banco Sabadell para una potencial operación de fusión entre ambas entidades, según ha confirmado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). ECONOMIA EMPRESAS



El banco ha informado también de que ya se ha iniciado un proceso de revisión ('due diligence') recíproco, como es habitual en este tipo de operaciones, y se ha designado a asesores externos.



En cualquier caso, BBVA ha señalado que no se ha tomado ninguna decisión sobre la potencial operación y que "no existe certeza alguna de que se llegue a adoptar ni, en ese caso, sobre los términos y condiciones" de la operación.



Según adelanta 'El Confidencial', BBVA ha contratado a JP Morgan para negociar la compra de Sabadell, cuyo interlocutor es Goldman Sachs. El diario también cita que BBVA ha contratado como asesor legal a Garrigues, mientras que Sabadell ha contado para ello con Uría Menéndez, y que también se ha contratado a las compañías que harán la 'due diligence' para la compra.



BBVA anunció este lunes la venta de su filial en Estados Unidos a PNC por un precio de aproximadamente 11.600 millones de dólares (9.700 millones de euros) en efectivo, lo que generará una plusvalía neta de impuestos de unos 580 millones de euros y el patrimonio tangible se incrementará en 1.400 millones de euros.



El presidente de la entidad, Carlos Torres, y su consejero delegado, Onur Genç, informaron entonces de la intención de llevar a cabo una recompra de acciones "relevante" con el exceso de capital derivado de la venta de su filial de Estados Unidos, al tiempo que no han descartado dedicar una parte a acometer una posible operación de consolidación.



El mercado ha reaccionado descontando que sería Banco Sabadell quien participase en la hipotética operación de consolidación de BBVA y las acciones del banco presidido por Josep Oliu se han disparado este lunes un 24,59% en Bolsa, hasta los 0,419 euros. También las acciones de BBVA han experimentado una fuerte subida del 15,25%, hasta los 3,658 euros.