Equidad y Junior obtienen los últimos cupos a cuartos; Millonarios, eliminado

Bogotá, 15 nov (EFE).- La Equidad venció a domicilio (2-1) al América en Cali y el Junior derrotó 2-0 al Boyacá Chico, resultados con los que ambos equipos consiguieron los dos últimos cupos a los cuartos de final de la liga colombiana en la última jornada de la fase regular.

Con esos resultados, se quedaron fuera en la última jornada Águilas Doradas, que sorprendió y goleó 4-1 al Deportivo Cali; Millonarios, que aplastó 6-1 a Alianza Petrolera pero quedó a un punto del Águilas, y el Once Caldas, que se impuso 3-2 a domicilio al Deportes Tolima y quedó a tres puntos del octavo lugar.

Con ese resultado con el que se estancó en 37 puntos, el Deportes Tolima no pudo arrebatar el liderato al Santa Fe, que el sábado venció 1-2 al Atlético Bucaramanga.

UN TRIUNFO SUFRIDO

En el estadio Metropolitano, el Junior de Barranquilla, dirigido por Amaranto Perea, venció al Boyacá Chicó en un duelo muy apretado en el que casi no puede abrir el marcador ante un rival que terminó en el penúltimo puesto.

El primer tanto fue obra de Miguel Borja de penalti al 71 luego de que el extremo Freddy Hinestroza fuera derribado en el área.

Esas anotaciones abrieron la llave y el segundo gol lo logró Teo Gutiérrez y el 3-0 definitivo fue obra de Borja, que llegó así a 11 anotaciones y se comparte el liderato de la tabla de goleadores con Jader Obrián, de Águilas Doradas

Con este resultado, el 'Tiburón' terminó en el sexto puesto con 33 puntos, los mismos del América que quedó séptimo.

EL URUGUAYO MIER, HÉROE EN EQUIDAD

El uruguayo Matías Mier, uno de los nombres destacados de esta edición del torneo colombiano, anotó de penalti el tanto con el que La Equidad venció 1-2 al América en Cali y se aseguró el último de los ocho cupos a los cuartos de final.

En un partido rocoso -en el que fueron expulsados Rafael Carrascal, por los 'Diablos Rojos' y el lateral Andrés Correa, por los capitalinos, quienes además se perderán los primeros partidos de la siguiente fase- el propio Mier había abierto el marcador al minuto 17 y el argentino Juan Pablo Segovia igualó provisionalmente al 55.

Con las dos anotaciones de hoy, Mier ya suma nueve dianas y se apunta en la pelea por la bota de oro del campeonato.

ÁGUILAS VUELA PERO NO LE ALCANZA

Uno de los que tenía un partido difícil para cerrar el campeonato era el Águilas Doradas que, sin embargo, se impuso con autoridad 4-1 al Deportivo Cali.

El equipo del venezolano Franceso Stifano cumplió con su tarea pero solo pudo llegar a 31 unidades, una menos que La Equidad que se quedó con el octavo lugar en la tabla.

Fredy Salazar, con un doblete, fue la figura del partido, mientras que los otros dos tantos del equipo dorado fueron obra de Obrián y de Álvaro Angulo.

El descuento del Cali, que terminó cuarto, fue obra de Angelo Rodríguez.

EL MEJOR PARTIDO DEL AÑO NO BASTÓ

Pese a que Millonarios jugó hoy su mejor partido de 2020 y goleó 6-1 al Alianza Petrolera, en lo que fue su cuarta victoria al hilo, el resultado no le bastó para clasificar, pues completó 30 puntos y quedó a dos de La Equidad.

En una tarde redonda, el goleador Ayron del Valle anotó una tripleta, el centrocampista David Silva un doblete y el extremo Emerson Rodríguez el primer tanto del juego.

El 2-1 provisional fue obra de John Hernández.

Con el lapidario resultado de hoy, el Alianza Petrolera terminó el año en el puesto 15, con 19 unidades, y ya piensa en el partido que esta semana volverá a disputar contra Millonarios por la ida de los octavos de final de la Copa Colombia, el único torneo en el que aún permanece vivo.

OTROS RESULTADOS

En la jornada, el Deportivo Pasto empató 1-1 en su visita al Deportivo Pereira, Patriotas derrotó 2-0 al Jaguares y Envigado venció 2-1 al Independiente Medellín, cuyo técnico Javier Álvarez renunció esta tarde.

El partido entre Atlético Nacional, ya clasificado, y el Cúcuta Deportivo no se disputó porque el club 'motilón' está en proceso de liquidación, razón por la cual los puntos fueron otorgados al campeón de la Copa Libertadores en 1989 y 2016.

El sorteo de las llaves de cuartos de final se realizará en la noche del lunes.