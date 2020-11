El veto de Hungría y Polonia aboca a retraso del plan de recuperación europeo

Viktor Orban. EFE/EPA/JOHANNA GERON/Archivo

Bruselas, 16 nov (EFE).- El veto de Hungría y Polonia este lunes al acuerdo sobre el presupuesto de la Unión Europea (UE) para 2021-2027 y la decisión sobre los recursos propios para financiarlo aboca al retraso de la entrada en vigor de las nuevas cuentas y del Fondo de Recuperación tras la pandemia de coronavirus.

Durante una reunión de embajadores de los Veintisiete en Bruselas, Budapest y Varsovia cumplieron su amenaza y no avalaron el acuerdo cerrado la semana pasada entre el Consejo -la institución que representa a los países y este semestre preside Alemania- y la Eurocámara, que requería unanimidad para salir adelante.

"Hungría ha vetado el presupuesto, como había advertido el primer ministro (Viktor) Orbán, porque no podemos apoyar el plan en su forma actual para vincular los criterios de Estado de derecho a las decisiones presupuestarias. Va en contra de las decisiones del Consejo de julio", dijo en Twitter el portavoz del primer ministro húngaro.

RECHAZO A VINCULAR FONDOS Y ESTADO DE DERECHO

Budapest y Varsovia rechazan el mecanismo que permitirá suspender el desembolso de fondos europeos a los países que no respeten los principios del Estado de derecho, pero al no poder vetar este acuerdo -que ha sido aprobado por mayoría cualificada- han bloqueado el resto de elementos del paquete de recuperación.

Hungría y Polonia tienen abiertos sendos expedientes de Bruselas por sus problemas con el Estado de derecho y han venido rechazando sistemáticamente que se vinculen al mismo unos fondos de los que son receptores netos.

El acuerdo de los líderes comunitarios de julio sobre el plan de recuperación ya incluyó este mecanismo, pero dejó los detalles abiertos para la negociación con la Eurocámara.

El Gobierno polaco considera que el mecanismo tal como se ha pactado constituye una herramienta política para ejercer presión sobre su país, mientras que el Ejecutivo húngaro lo ha calificado de "chantaje político".

Ambos habían enviado cartas a la Comisión Europea en los últimos días advirtiendo del posible veto, misivas que el Ejecutivo comunitario aún está analizando.

RETRASO EN LAS AYUDAS POSPANDEMIA

Este bloqueo podría retrasar más allá del 1 de enero de 2021 la entrada en vigor no solo del presupuesto plurianual (dotado con 1,074 billones de euros) sino también del Fondo de Recuperación, ya que la decisión sobre los recursos propios es imprescindible para emitir la deuda con la que se captarán los 750.000 millones del Fondo.

"Si bloquean la decisión sobre recursos propios (...) creo que tendremos de nuevo una crisis", advertía esta mañana un alto funcionario europeo.

Esta decisión tiene además que ser ratificada por los parlamentos nacionales antes de poder ir a los mercados, con lo que las emisiones podrían comenzar ya entrado 2021.

La Comisión prevé que empiecen a principios de verano, con lo que las ayudas -de las que España es segunda beneficiaria, con unos 140.000 millones de euros- llegarían a los países en el segundo semestre, según explicaron recientemente fuentes comunitarias.

Los portavoces de la institución rechazaron hoy, sin embargo, especular sobre el calendario que se abriría con este veto para un plan esencial para que la Unión Europea afronte una recesión histórica, que recortará su PIB un 7,4 % este año.

El vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, instó a encontrar una "rápida resolución" de la situación y dio por sentado que habrá retrasos, por lo que instó a "minimizarlos".

"No esperamos que todo esté en marcha el 1 de enero del próximo año", dijo.

"¡Esto no va de ideología, sino de ayudar a nuestros ciudadanos en la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial!", escribió en Twitter el comisario de Presupuestos, Johannes Hahn, quien pidió a los Estados "responsabilidad política" para finalizar el acuerdo.

CRÍTICAS DESDE LA EUROCÁMARA

Desde el equipo negociador de la Eurocámara tacharon de "inaceptable" el veto.

"La lucha contra la pandemia no puede esperar, tampoco la urgencia de apoyar a la economía y proteger a las empresas y empleos", dijo la eurodiputada portuguesa socialista Margarida Marques.

"Orbán está tomando como rehén a toda la UE por su fallido régimen autocrático", criticó el negociador de los Verdes Rasmus Andressen.

También el presidente del Partido Popular Europeo, al que pertenece Orbán -aunque la membresía de su partido está suspendida-, Manfred Weber, criticó el veto y aseguró que al rechazar el mecanismo de Estado de derecho, los Gobiernos de Budapest y Varsovia crean una "oposición ficticia" puesto que este es "neutral" y se aplica a todos los Estados.

"El que respeta el Estado de derecho no tiene nada que temer", dijo.

Los Estados abordarán brevemente la situación del presupuesto un Consejo de ministros de Asuntos Europeos mañana y no se descarta que los jefes de Estado y de Gobierno lo aborden en su cumbre telemática del jueves, prevista para tratar la pandemia.

Laura Pérez-Cejuela