El turismo de masas volverá en verano, dice CEO de Expedia

(Bloomberg) -- Las cosas se ven bien para Expedia Group. Bueno, relativamente, en todo caso.

Su informe de ganancias del tercer trimestre muestra que la compañía aún está recaudando US$1.500 millones en ingresos trimestrales, superando las expectativas de la pandemia, incluso si eso representa US$221 millones en pérdidas. Partes del negocio, como las ventas de pasajes aéreos, pueden haberse derrumbado, pero otras, como la plataforma de alquiler de casas VRBO, están compensando.

Sin embargo, en lugar de mirar hacia atrás en los últimos meses de negocios accidentados, Peter Kern —quien asumió el liderazgo de la compañía en abril— preferiría esperar. Incluso en comparación con otros líderes alcistas de la industria, Kern es firme en su convicción de que la recuperación de los viajes no está solo en el horizonte, sino a la vuelta de la esquina. Y no será solo en senderos boscosos y caminos pintorescos, sino también en ciudades grandes, densas y tapiadas.

“Roma ha pasado por una plaga o dos”, dice, y repite una idea que ha expresado muchas veces durante la pandemia. “Y todavía está allí. Nueva York ha pasado por todo tipo de cosas. No es la primera vez que tenemos disturbios civiles”, explica. “Era un lugar muy diferente, en términos de seguridad, cuando crecía en los años 70, pero aún así fuimos allí”.

Y si bien es cierto que una Nueva York más tranquila aún mantiene la vitalidad de muchas ciudades pequeñas combinadas, Kern siente que este arco de la historia se inclinará más y más rápido hacia la recuperación total que nunca.“Este es un momento con más ciencia, más tecnología. No nos vamos a rendir”.

Dejando a un lado las escasas perspectivas para los suburbios, estas son las predicciones más amplias (y más optimistas) de Kern para el futuro de los viajes a corto plazo, desde un aumento en las reservas hasta un “incremento” de la inversión en restaurantes y cultura urbanos.

Construir confianza para reservar, si no confianza para viajar

Kern sostiene firmemente que la noticia de una vacuna inminente, en lugar de la vacuna en sí, es lo que impulsará el viaje nuevamente. “La gente pensará: ‘Bueno, para el verano Europa podría estar abierta, o podría tener la vacuna, así que reservemos’”, explica.

El anuncio la semana pasada de Pfizer de que su vacuna candidata fue efectiva en un 90% aún no ha mostrado un impacto cuantificable en las ventas de Expedia, pero sí elevó el precio de las acciones de la compañía un 22,5% esa mañana, junto con aumentos similares para compañías de viajes como Marriott International y Park Hotels & Resorts.

Un cambio en la confianza del consumidor no ocurre de la noche a la mañana, pero ha aumentado constantemente, dice Kern.

“Sin la vacuna, tengo la sensación de que las personas se estaban sintiendo cada vez más cómodas con lo seguros que son los viajes aéreos y los hoteles, las precauciones que ha tomado la industria, y el número [de reservas] se ha ido incrementando [como resultado]”, dice. “Por supuesto, ayuda si todos hacen su parte [para mantener el virus bajo control]”.

La última mitad de esa idea es crucial: confiar en los protocolos de aerolíneas y hoteles solo importa cuando las personas pueden viajar físicamente. Ahora que una segunda ola exige confinamientos en gran parte de Europa (y posiblemente Estados Unidos, pronto), la confianza del consumidor podría ser un punto discutible.

Al igual que otros en la industria, sin embargo, Kern ve sus ventas de verano lo suficientemente decentes como una prueba de que hay una demanda acumulada y una razón para tener la esperanza de que el negocio pueda volver a crecer rápidamente. “Todo es terrible, pero es mucho menos terrible de lo que uno podría haber imaginado”, reconoce.

Las empresas mueren, el emprendimiento no

A medida que los viajeros decidan apostar por las reservas de 2021, se sentirán cómodos con las predicciones de Kern para sus destinos urbanos favoritos, independientemente de dónde estén. Esto se debe a que el espíritu emprendedor es inherentemente resistente, como dice Kern.

“Algunas personas perderán dinero, restaurantes, hoteles, pero no creo realmente que un hotel desaparezca tanto como que alguien con capital entre y lo rescate”, explica Kern.

Eso no significa que las pequeñas empresas estén siendo tragadas por los conglomerados, afirma. Preferiría verlos más como socios amigables. “El color local es lo que hace que los lugares sean geniales. Pero en la ciudad de Nueva York, muchos, muchos restaurantes no son financiados por el chef o la persona con la idea, sino por personas con capital”.

El dinero, dice, no es un recurso escaso, incluso si los operadores familiares no están de acuerdo en este momento, ni tiene que financiar negocios necesariamente de lujo, que hasta ahora han demostrado ser un poco más resistentes a la crisis de la pandemia. “Todavía hay mucho capital en el mundo. Siempre habrá gente para financiar teatros, restaurantes y todas esas cosas”, afirma Kern.

¿Por qué es importante el turismo de masas?

Muchas ciudades pueden estar felices de una pausa en las visitas: Ámsterdam, Venecia y Barcelona han lidiado con un turismo demasiado intenso en los últimos años. Entonces, ¿cómo encaja eso con Kern, cuya compañía tiene peso para gran parte de la industria del turismo de masas?

“Los viajes son una fuerza para el bien y queremos ayudar a las personas a ir a donde quieran, cómo quieren ir”, dice. “También queremos que se reduzca el impacto negativo del turismo en el planeta, y hay muchas maneras en que eso sucederá. Pero el impacto tiene que ser impulsado por el turismo de masas [en oposición al lujo]; de lo contrario, es modesto en relación con el problema”.

Los esfuerzos de las aerolíneas para presionar por los biocombustibles y de los hoteles para ser más cuidadosos con la ropa de cama representan grandes cambios en toda la industria que se han arraigado o están en auge. Y aunque Kern dice que ni Expedia ni la industria de viajes en su conjunto están “haciendo lo suficiente” para impulsar la sostenibilidad, su plan es hacer que los esfuerzos existentes sean más visibles para los consumidores “para que el consumidor pueda votar con su billetera, y la industria pueda seguir la demanda”.

Es posible que estos consumidores no sepan evaluar cuáles podrían ser las prácticas más eficientes o innovadoras. Pero la demanda de al menos algo de conciencia ambiental, predice, probablemente crecerá exponencialmente.

