El presidente de Ecuador prevé un acuerdo comercial con EE.UU. por fases

El presidente de Ecuador, Lenin Moreno. EFE/José Jácome/Archivo

Quito, 16 nov (EFE).- El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, prevé un acuerdo comercial por fases con EE.UU., dada la imposibilidad de terminar uno completo antes del final de su gestión en mayo de 2021.

"No, tener un acuerdo final (no será posible), definitivamente va a ser bastante difícil, pero sí puede estar bastante encaminado", dijo Moreno durante el nuevo espacio radial "De frente con el Presidente", inaugurado este lunes, apenas seis meses antes de que concluya el mandato presidencial.

Y agregó que la semana pasada, en la tercera reunión del consejo comercial e inversión (TIC, por sus siglas en inglés), se ha llegado a un "acuerdo previo", que "va a servir para normalizar cierto tipo de comercio en las mejores condiciones".

"Preferentemente con temas que son agrícolas, de propiedad intelectual, ambientales, laborales, etc.", agregó Moreno, quien adelantó que en "las próximas semanas" dará a conocer los resultados de este acuerdo previo que es un "excelente primer paso" de cara a un "acuerdo definitivo" que espera concretar "el próximo año".

El ministro de Producción y Comercio Exterior, Iván Ontaneda, que participaba en el diálogo radial, precisó que se trata de un "acuerdo de primera fase", "un acuerdo corto con pocas materias, pero que todas ellas son parte ya del texto y disposiciones para trabajar sobre un acuerdo más amplio".

"No trabajaremos temas de sensibilidad como los agrícolas, pero es importante, es un paso histórico", subrayó.

Ontaneda participó la semana pasada en las reuniones con los estadounidenses en Washington, en el que se esperaba un anuncio sobre el futuro de ese diálogo comercial de cara a 2021, cuando se cambiarán los presidentes en EE.UU., en enero, y Ecuador, en mayo.

La posibilidad de que Ecuador dé un giro hacia la izquierda en las elecciones de febrero abre interrogantes sobre el futuro de estas negociaciones, pues el candidato correísta y aspirante a la presidencia Andrés Arauz se muestra reacio a un acuerdo que pueda perjudicar al productor ecuatoriano.

En ese sentido, Moreno manifestó que su labor es "dejar un acuerdo encaminado", pero mostró su "respeto" por lo que pueda decidir el pueblo ecuatoriano en las urnas.

Pero advirtió que "perder la confianza es muy fácil" y "recuperarla es muy difícil", en alusión a su política de reacercamiento a EE.UU. desde que asumió la presidencia en 2017.

Este acercamiento forma parte de una apertura de Ecuador al mundo del comercio "pragmático" con acuerdos recientes con Chile, Reino Unido y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).

Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador desde hace décadas, pero a diferencia de sus vecinos Colombia y Perú no tiene acuerdos de libre comercio con ese país por lo que periódicamente debe ver renovado su estatus bajo el sistema arancelario preferente de EE.UU..