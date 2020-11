El huracán Iota deja incomunicada a la isla colombiana de Providencia

Según el Centro Nacional de Huracanes de Miami, el viento sostenido del huracán Iota ya es de 225 kilómetros por hora, con rachas aún más elevadas, con una presión mínima de 935 milibares. EFE/Archivo

Bogotá, 16 nov (EFE).- El huracán Iota, que la madrugada de este lunes alcanzó la categoría 4, dejó incomunicada desde las 03.00 hora local (08.00 GMT) a la isla colombiana de Providencia, poblada por unas 5.000 personas y donde los fuertes vientos se llevaron los techos de dos de los refugios habilitados para la emergencia.

Así lo informó este lunes a Efe el coordinador de Gestión del Riesgo de San Andrés, Walden Downs, quien aseguró que en este momento no se puede hacer un reporte concreto sobre lo que está ocurriendo en el archipiélago de San Andrés y Providencia porque el huracán aún sigue pasando por allí.

"La preocupación de nosotros es con el municipio de Providencia porque no hemos tenido ningún reporte de ellos desde las 3 de la mañana", aseguró en una llamada telefónica Downs, quien está en la isla de San Andrés.

Sin embargo, manifestó que antes de que se cortaran las comunicaciones con Providencia, una isla que tiene una superficie de 17 kilómetros cuadrados, fueron informados sobre "dos refugios que se les volaron el techo" y muchos "árboles caídos".

"Vamos a ver ahora que baje la brisa para poder comunicarnos con ellos", agregó.

Según el Centro Nacional de Huracanes de Miami, el viento sostenido del huracán Iota ya es de 225 kilómetros por hora, con rachas aún más elevadas, con una presión mínima de 935 milibares.

Se considera un huracán de categoría 4 aquel que alcanza hasta los 250 kilómetros por hora, provoca una subida de la marea de hasta 5,5 metros y puede causar daños generalizados en estructuras protectoras, desplome de tejados en edificios pequeño, alta erosión de bancales y playas e inundaciones en terrenos interiores.

Sobre San Andrés, donde viven más de 43.000 ciudadanos, Downs manifestó que hay "muchos árboles en vía pública, muchos árboles han caído sobre algunas viviendas", pero advirtió que aún no puede dar una cifra concreta de daños porque "estamos pasando por las lluvias fuertes".

Igualmente dijo que muchas casas perdieron sus techos en algunas zonas de la isla y que la comunidad no llegó masivamente a los refugios temporales como pensaban las autoridades, aunque expresó que estos se mantienen activos.

San Andrés, del que también hacen parte las islas de Providencia y Santa Catalina, es el único departamento insular de Colombia y su economía se basa en el turismo.