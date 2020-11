El Gobierno alemán planea endurecer las restricciones para contener la pandemia

Berlin. EFE/EPA/ALEXANDER BECHER

Berlín, 16 nov (EFE).- El Gobierno alemán tiene previsto endurecer las medidas restrictivas para contener la pandemia del coronavirus en vista de que el parón parcial de la vida pública, en vigor desde el pasado día 2, no ha contribuido en la medida de lo deseado a disminuir los nuevos contagios diarios.

El plan que quiere presentar a debate la canciller alemana, Angela Merkel, en su reunión virtual esta tarde con los jefes de Gobierno de los estados federados, y al que han tenido acceso los medios, contempla reducir aún más los contactos, prohibir fiestas privadas al menos hasta Navidad y reorganizar la actividad escolar.

Así, el gobierno federal propondrá limitar las reuniones en espacios públicos "con carácter inmediato a los miembros de un hogar y máximo dos personas de otro domicilio" y contempla sanciones ante el incumplimiento de esta medida.

También los niños y jóvenes deberán minimizar sus contactos y reducir sus encuentros en sus horas libres a un único amigo fijo.

La población en general deberá evitar en la medida de lo posible permanecer en espacios cerrados con afluencia de público, lo que en la práctica se traduce por ejemplo en no salir de compras más allá que para adquirir lo necesario, señala el diario "Zeit".

Asimismo deberá prescindirse de visitar a personas mayores o vulnerables.

REORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ESCOLAR

En lo que respecta a escuelas y guarderías, el objetivo es que puedan seguir abiertas.

Para ello, el gobierno federal apuesta en su propuesta por la obligatoriedad de la mascarilla para todos los alumnos mayores de doce años y para el profesorado, las clases presenciales en grupos cerrados y su división en subgrupos.

No obstante, el gobierno quiere conceder a los estados federados una semana de tiempo para plantear posibles medidas que contribuyan a minimizar el riesgo de contagio en las escuelas, informan los medios.

Por otra parte, ante cualquier síntoma de resfriado y de infección de las vías respiratorias, los afectados deberán permanecer en casa y guardar cuarentena, medida que el jefe del Gobierno bávaro, Markus Söder, contempla con escepticismo.

En declaraciones al programa matinal de la cadena pública ZDF, señaló que esta medida requiere todavía de un amplio debate.

Por contra, apoyó otras restricciones como la división de grupos en las escuelas, reducir materia y ampliar las clases a distancia.

"No va a ser un año escolar normal", advirtió, al tiempo que apeló a la cooperación de padres y profesores.

La propuesta del gobierno contempla, además, el suministro a partir de diciembre de mascarillas del tipo FFP2 para grupos particularmente vulnerables -un total de 15 por persona- a precio subvencionado sujeto a copago mínimo.

GOBIERNO AUGURA CUATRO DUROS MESES DE INVIERNO

"La evolución de los últimos días abre la esperanza de que la elevada dinámica exponencial de contagios se haya podido frenar, pero no cabe esperar una disminución de los nuevos contagios", puede leerse en el documento, citado por los medios.

La situación sigue siendo seria y el gobierno cuenta con cuatro "meses duros de invierno" antes de que los efectos estacionales y el comienzo de la vacunación "ojalá" conduzcan a la superación gradual de la pandemia, subraya el documento.

Está previsto que ya el próximo lunes la canciller y los jefes de Gobierno regionales se reúnan de nuevo para discutir las restricciones de cara a diciembre.

Las autoridades sanitarias alemanas contabilizaron 10.824 nuevos contagios con coronavirus en las últimas 24 horas, lejos del nuevo máximo de 23.542 el viernes, aunque, lo que se atribuye al hecho de que no todos los estados federados comunican sus datos el fin de semana y los laboratorios realizan menos test.

No obstante, el lunes de la semana pasada la cifra de nuevos contagios ascendía a 13.363, unos 2.500 más que hoy.

Según datos del Instituto Robert Koch (RKI) actualizados la pasada medianoche, los positivos contabilizados desde que se dio a conocer el primer contagio en el país a finales de enero alcanza los 801.327, con 12.547 víctimas mortales, 62 más en un día, mientras que el número de casos activos se estima en unos 273.600.