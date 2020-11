El español BBVA vende su negocio en EE.UU. por 9.700 millones de euros

Vista general del edificio NASDAQ con publicidad del banco BBVA, en Times Square en la ciudad de Nueva York (EE.UU.). EFE/ Kena Betancur/Archivo

Madrid, 16 nov (EFE).- El español BBVA ha acordado con The PNC Financial Services Group la venta del cien por cien de su filial BBVA USA Bancshares, sociedad titular, a su vez, de la totalidad del capital social del banco BBVA USA, así como de otras sociedades del grupo en Estados Unidos por aproximadamente 9.700 millones de euros (unos 11.600 millones de dólares).

En un hecho relevante remitido este lunes al supervisor español, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), BBVA ha explicado que el acuerdo alcanzado no incluye la venta del negocio institucional del grupo BBVA desarrollado a través de su bróker dealer BBVA Securities Inc. ni la participación en Propel Venture Partners US Fund I, L.P.

El negocio excluido de la operación será transmitido por parte de BBVA USA Bancshares a entidades del grupo BBVA con carácter previo al cierre de la operación.

BBVA continuará desarrollando el negocio mayorista que realiza actualmente a través de su sucursal en Nueva York, ha añadido el banco.

El precio de la operación, que se pagará enteramente en efectivo según ha explicado la entidad, asciende a aproximadamente a 11.600 millones de dólares estadounidenses, lo que equivale a unos 9.700 millones de euros.

BBVA espera que la operación anunciada este lunes genere un impacto positivo en el ratio de capital Common Equity Tier 1 ("fully loaded") del grupo de aproximadamente 300 puntos básicos y un resultado positivo neto de impuestos de unos 580 millones de euros (686,4 millones de dólares).

El cierre de la operación, que está sujeto a la obtención de las autorizaciones regulatorias de las autoridades competentes, se espera que este cerrado a mediados de 2021.