El Eibar no ha logrado ganar nunca al Getafe de Bordalás

Eibar (Gipuzkoa), 16 nov (EFE).- El Eibar prepara esta semana el regreso a la competición liguera, que le enfrentará el domingo en Ipurua al Getafe, equipo al que los armeros no han logrado ganar desde que lo entrena José Luis Bordalás.

El técnico del Eibar, José Luis Mendilibar, no ha conseguido vencer nunca en los seis encuentros que ambos han disputado hasta la fecha en Primera, dado que el balance es claramente favorable al entrenador alicantino con tres empates y tres victorias

La temporada pasada el Getafe de Bordalás le ganó la partida en Ipurua al vencer Eibar por 0 a 1, aunque en el encuentro de vuelta en Madrid Mendilibar se resarció parcialmente arrancando un empate a un gol.

Antes de la llegada de Bordalás, el Eibar sí pudo doblegar al Getafe, ya que en las dos primeras temporadas de los armeros en Primera, la 14-15 y la 15-16, fue capaz de derrotar en Ipurua a los azulones, por 2-1 y 3-1 respectivamente. Son los dos únicos triunfos con los que el Eibar cuenta en su casillero ante el Getafe en Primera División.

La semana de parón por las competiciones internacionales de selecciones ha permitido que José Recio haya podido comenzar a entrenarse con el grupo, según avanzó Mendilibar en la comparecencia previa del partido ante el Huesca, aunque hay dudas de si llegará a tiempo y de si se ha podido recuperar por completo de su contusión dorsolumbar, que se produjo en el partido ante el Elche.

Si no puede alinearse se uniría a la baja de José Ángel Valdés "Cote", que ya ve cada vez más cerca el día de su reaparición.