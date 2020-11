EEUU.- Obama descarta un posible cargo en la Administración Biden

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El expresidente de Estados Unidos Barack Obama ha descartado un posible cargo en la Administración de Joe Biden en caso de que se confirme oficialmente su victoria en las presidenciales celebradas el pasado 3 de noviembre.



"Le ayudaré tanto como pueda. Pero ahora no tengo en mente trabajar con el personal de la Casa Blanca en algo", ha aseverado en una entrevista con la cadena CBS.



De esta forma, Obama ha descartado formar parte de la próxima administración estadounidense y ha bromeado con el hecho de que su mujer, Michelle Obama, le dejaría si accediera a ello.



Sobre el traspaso de poder, Obama ha aseverado que "está seguro" de que Biden y la candidata la Vicepresidencia, Kamala Harris, jurarán sus respectivos cargos a pesar de que el actual presidente, Donald Trump, se ha negado aún a reconocer su derrota.



En este sentido, ha señalado que "no hay bases legales" para denunciar fraude en este caso. "Es decepcionante (que tenga el apoyo de algunos republicanos), pero se ajusta a lo que ha estado pasando durante los últimos cuatro años", ha dicho.



"Obviamente no piensan que haya habido fraude alguno porque no dijeron nada durante los dos primeros días", ha afirmado.

Te Recomendamos