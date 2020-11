"Dákiti" es la primera canción latina en el número 1 de Billboard Global 200

Fotografía de archivo cedida por Telemundo donde aparece el cantante puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny. EFE/Telemundo /Archivo

Miami, 16 nov (EFE).- La canción "Dákiti", de los puertorriqueños Bad Bunny y Jhay Cortéz, se convirtió este lunes en el primer tema latino en encabezar las listas internacionales de popularidad musical de Billboard, anunció este lunes la organización.

El tema, lanzado por los artistas urbanos a principios de este mes, alcanzó el primer lugar en las dos listas Billboard Global 200, tanto la que mide el desempeño de las canciones a nivel mundial, incluyendo a Estados Unidos, como la que excluye al país norteamericano.

"Dákiti" obtuvo el primer lugar al reunir mundialmente 110,2 millones de escuchas y 4.000 descargas, un alza del 32 % en relación a la semana pasada, según cifras de Nielsen Music/MRC Data.

Esta cifra sólo ha sido superada por el tema "Lovesick Girls" de la banda femenina surcoreana BLACKPINK, con 123,8 millones de escuchas.

Al hablar sobre "Dákiti" a Billboard, Bad Bunny indicó que la canción fue producida por Tainy y que, por primera vez, se alejó de su estilo de composición en el que siempre tiene él la idea de la canción. En esta ocasión, explicó, Jhay fue quien "compuso la base y el ritmo inicial".

Bad Bunny describió el efecto de "Dákiti" sobre los fans "como una droga. Literal. Todo el mundo se ha enloquecido".

La prueba es que encabeza las Billboard Global 200, unas carteleras recién lanzadas por la organización en septiembre y que habían sido dominadas por Cardi B y Meghan the Stallion, con su hit "WAP" y por la banda surcoreana BTS con su canción " Dynamite", además del éxito de BLACKPINK.

El tema "Hawái" de Maluma había estado en el segundo lugar de la Billboard Global 200 sin EE.UU. en octubre pasado, pero no llegó a encabezar a la lista.

"Dákiti" no solo ha triunfado en las carteleras de Billboard, donde también está en el primer lugar de la medición de popularidad de música latina.

El sencillo también es el más escuchado en Spotify y en YouTube, donde el video ha acumulado más de 124 millones de visualizaciones desde que fue colocado en la plataforma el 29 de octubre.