Coronavirus.- Italia rebasa los 1,2 millones de contagios con otros 27.000 positivos el último día

05/10/2020 Personas con mascarilla en el Campidoglio, en Roma POLITICA EUROPA ITALIA INTERNACIONAL ANDREA RONCHINI / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



Italia ha superado este lunes la barrera de los 1,2 millones de casos tras sumar otros 27.000 casos más en el último día, mientras las autoridades aseguran que por el momento las unidades de cuidados intensivos no están desbordadas, como ocurrió en el primer pico de la pandemia.



Según el Ministerio de Salud, de los más de 152.600 test efectuados en 24 horas, 27.354 han sido positivos, un dato inferior a los casi 34.000 de la víspera, si bien el domingo se llevaron a cabo más de 195.000 pruebas diagnósticas.



Además, se han contabilizado otros 504 decesos, frente a los 546 del domingo. Con ello, la pandemia deja en Italia 1.205.881 contagios y 45.733 víctimas mortales.



En la actualidad hay más de 717.700 casos activos, de los que 32.536 son pacientes hospitalizados con síntomas, otros 489 más. De ellos, 3.492 personas se encuentran ingresadas en la UCI, con otras 70 más en el último día. Por último, son ya 442.364 los pacientes que han superado la COVID-19, con otras 21.500 altas más desde el domingo.



Lombardía vuelve a ser la región que más casos suma, otros 4.128, aunque muy lejos de los datos récord de la semana pasada. En Piamonte se han contabilizado 3.476 casos mientras que en Toscana han sido 2.433.



Por su parte, el comisario extraordinario del Gobierno para la emergencia, Domenico Arcuri, ha asegurado este lunes que por ahora las UCI no están desbordadas. "En marzo, en Italia había 5.179 camas de cuidados intensivos", ha recordado, subrayando que en el "pico de la emergencia de la primera ola había casi 7.000 pacientes en la UCI, 2.000 más" de las plazas.



Ahora, ha precisado, según la agencia Adnkronos, "tenemos casi 10.000 plazas, las hemos duplicado, y llegaremos a 11.300 el próximo mes". Dado que actualmente hay 3.400 pacientes en la UCI, "no hay presión", ha resaltado Arcuri.