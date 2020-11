Coronavirus.- EEUU supera los once millones de casos de coronavirus con más de 246.000 muertos

El país alcanza los once millones de positivos seis días después de haber rebasado los diez millones de contagiados



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha sumado en las últimas 24 horas más de 133.000 caspos nuevos, con lo que supera los once millones de contagios con más de 246.000 víctimas mortales, según el último balance publicado por la Universidad Johns Hopkins.



Estados Unidos ha superado los once millones de casos seis días después de haber alcanzado el umbral de los diez millones de positivos. En las últimas 24 horas, el país ha registrado 133.045 casos nuevos de coronavirus y 616 muertos, con lo que eleva el total a 11.037.061 personas contagiadas y 246.214 víctimas mortales.



Con los nuevos datos, Estados Unidos se mantiene como el país más golpeado por la pandemia, superando por más de dos millones de casos al segundo clasificado, India, que acumula 8,8 millones de personas contagiadas y más de 130.000 víctimas mortales.



El principal responsable científico de la gestión de la pandemia en Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, ha declarado a la CNN que confía en que el país pueda comenzar a recuperar la normalidad a partir de abril o julio de 2021.



Fauci ha revelado además que el presidente norteamericano, Donald Trump, no asiste desde "hace meses" a las reuniones del grupo operativo encargado de gestionar la pandemia y que el vicepresidente, Mike Pence, es el que acude a los encuentros y luego le "traduce" a Trump lo que se ha tratado.



Según informa DPA, Fauci ha dicho también que los responsables federales deberían poder empezar a comunicarse con el equipo del presidente electo, Joe Biden, para garantizar que hay una transición tranquila en la lucha contra la pandemia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se niega a aceptar su derrota en las elecciones presidenciales y argumenta que Biden ha ganado gracias al fraude, sin aportar pruebas de sus acusaciones.



"Desde luego que sería mejor si pudiéramos empezar a trabajar con ellos", ha dicho Fauci, en respuesta a una preguntado sobre si cree que sería aconsejable empezar a colaborar con el equipo de transición del presidente electo.

