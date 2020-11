Coronavirus.- Cuomo amenaza con demandar a Trump para garantizar una distribución "equitativa" de vacunas

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, ha amenazado este lunes con demandar al actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, para garantizar una distribución "equitativa" de vacunas contra el coronavirus.



"La Administración Trump está diseñando un plan de distribución y el plan básicamente hace que sean las compañías privadas las que administren las vacunas", ha lamentado Cuomo en un discurso.



Así, ha expresado que está dispuesto a "movilizar al Ejército" para garantizar que todos los neoyorquinos, "negros y marrones", reciban la dosis de la vacuna contra la COVID-19.



"El presidente habla de cadenas a nivel nacional, claro, pero la mayoría está en comunidades ricas, no en las pobres. Amigos, no podemos incrementar la injusticia racial creada por el coronavirus", ha manifestado.



En este sentido, ha aseverado que aquellas comunidades "de negros y marrones que encabezaban la lista de muertos no pueden ser las últimas en recibir las vacunas", según informaciones del diario 'Politico'.



Para Cuomo, la desigualdad en el plan de distribución se ha visto exacerbada por la "falta de ayuda federal", que podría ayudar a los estados a hacer frente a la pandemia en mejor medida.



"He tratado de trabajar con la Administración Trump y abogar por la moralidad durante estos últimos cuatro años. Pero es como discutir con una piedra. No es solo una cuestión de moralidad", ha afirmado.



Cuomo ha manifestado a su vez que "no puede haber mayor derecho fundamental ahora mismo que acceder a la vacuna". "Cualquier plan que dé de lado intencionalmente a las comunidades de color priva a esas comunidades de una protección equitativa a pesar de que esto está recogido en la Constitución estadounidense", ha dicho.



"Si la Administración Trump no da marcha atrás presentaremos medidas legales para proteger a los neoyorquinos", ha manifestado. Sus palabras tienen lugar días después de que Trump asegurara que las críticas vertidas por Cuomo contra su Administración provocarían en última instancia que las vacunas no se envíen al estado de Nueva York.



Según el diario 'The Hill', Trump lamentó entonces que Cuomo "no confíe en el lugar del que proviene la vacuna" --algo que el propio gobernador negó posteriormente en declaraciones a la cadena MSNBC.



"Nada de lo que ha dicho el presidente es verdad, sorpresa, sorpresa", dijo Cuomo, que ha destacado que los estadounidenses confían más en las empresas que en Trump a la hora de obtener la vacuna.



Estados Unidos, el país más afectado del mundo por la pandemia, ha constatado 11,1 millones de casos de coronavirus tras sumar otros 135.000 en el último día. Desde que estalló la crisis sanitaria, 246.000 personas han fallecido en todo el país, 623 de ellos desde el domingo.

