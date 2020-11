Colombia.- El expresidente Santos responde a 'Timochenko' y recalca que la JEP es "inderogable"

27/06/2018 El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE COLOMBIA



El expresidente de Colombia Juan Manuel Santos ha asegurado este lunes que la Justicia Especial para la Paz (JEP) es "inderogable" y que aquellos que quieran "hacer trizas" los acuerdos de paz "quedarán con los crespos hechos".



En respuesta a la misiva del exguerrillero Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', Santos ha respaldado los acuerdos de paz, si bien ha admitido su "lenta implementación" y ha criticado los intentos del uribismo de modificar y "borrar lo pactado". En su carta, el expresidente insiste en que tal acción "no sería posible".



Santos ha aprovechado la ocasión para aplaudir la Peregrinación por la Vida de los exguerrilleros de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que han realizado una marcha hasta Bogotá para pedir protección al Gobierno de Iván Duque ante el alto número de asesinatos de excombatientes.



Así, ha recordado los compromisos adquiridos por el Gobierno después de que Duque se sentara a hablar con los representantes del ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, según informaciones del diario 'El Espectador'.



"Tengo entendido que el Gobierno se comprometió a acelerar el proceso de entrega de tierras, acelerar los proyectos productivos, medidas adicionales de seguridad y siete reuniones del Consejo Nacional de Reincorporación en los territorios para evaluar la situación de cada uno de ellos", ha dicho Santos.



Además, ha recordado que es "importante, especialmente, el punto sobre seguridad" y ha sostenido que hay que cumplir con los textos acordados en La Habana, tanto por parte del Estado como del partido.



Sobre la preocupación de Londoño frente a las intenciones de hacer trizas la paz pactada, Santos ha expresado que "no se preocuparía tanto" dado que los acuerdos y la JEP "no son derogables".



"Es un imposible categórico jurídico y político. Como le dije al Papa Francisco al final de su visita histórica: la palomita de la paz hay que dejarla volar sola porque por fortuna quedó blindada", ha insistido.



"Ningún decreto, ley, reforma constitucional, ni siquiera un referendo, pueden echarlo para atrás", ha recordado antes de matizar que estos acuerdos están "anclados al Derecho Internacional".



Respecto a la seguridad del pacto, ha hecho hincapié en que el respaldo de Estados Unidos, la ONU, la Unión Europea y Latinoamérica constituyen "otra capa fuerte que blinda los textos firmados en 2016".



"El reciente triunfo de Joe Biden en Estados Unidos, promotor como pocos del acuerdo, será sin duda un esfuerzo adicional importante para la debida implementación", ha aseverado antes de pedir "más celeridad" a la hora de implementar y cumplir los acuerdos.