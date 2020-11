Citigroup dice que el dólar podría caer un 20% el próximo año

(Bloomberg) -- Es probable que el dólar comience 2021 con una caída, que podría ser de hasta un 20%, si las vacunas de covid-19 se distribuyen ampliamente y contribuyen a reactivar el comercio mundial y el crecimiento económico, según Citigroup Inc.

“Creemos que la distribución de vacunas marcará todas nuestras casillas de mercado bajista, permitiendo que el dólar siga un camino similar al que experimentó desde principios hasta mediados de la década de 2000” cuando el billete verde comenzó una crisis de varios años, escribieron estrategas de Citigroup, entre los que se incluía Calvin Tse, en un informe el lunes.

El índice del dólar de Bloomberg, que ha retrocedido más del 11% desde su máximo de marzo, sufrió una mayor presión el lunes tras conocerse la noticia de que la vacuna de Moderna para el covid-19 fue efectiva en un ensayo clínico, lo que lastra la demanda de refugios como el dólar, el yen y los bonos del Tesoro. Los estrategas han estado advirtiendo durante meses que las elecciones en Estados Unidos, los avances en las vacunas y la política de la Reserva Federal podrían asestar un golpe serio a la moneda estadounidense. Las elecciones no fueron el catalizador de una caída significativa, pero Citigroup dice que el amplio contexto macroeconómico será un mayor impulsor del dólar en el futuro.

Citigroup espera que, además del impacto de los avances de la vacuna, el dólar seguirá abatido ya que la Fed mantendrá su postura expansiva a medida que la economía global se normaliza, el resto del mundo probablemente crece a un ritmo más rápido y los inversores salen de los activos estadounidenses y apuestan a activos internacionales.

Nota Original:Citigroup Says Dollar May Drop by 20% Next Year on Vaccine Push

