Chile cree que el alto precio del cobre traerá más inversiones para la recuperación

El ministro chileno de Minería, Baldo Prokurica. EFE/Mario Ruiz/Archivo

Santiago de Chile, 16 nov (EFE).- Chile, el primer productor de cobre del mundo, confía en que el aumento de la demanda por parte de China por el metal rojo, que este lunes alcanzó su precio más alto en dos años y medio, atraiga nuevas inversiones y contribuya a impulsar su recuperación tras la devastadora pandemia.

El cobre, del que Chile produce un tercio de la demanda mundial, se cambió este lunes en la Bolsa de Metales de Londres (LME) a 3,22 dólares la libra, lo que supone un aumento del 2,1 % con respecto a la jornada anterior y supone la mayor cifra desde junio de 2018.

"Esto tiene una repercusión muy importante para Chile, no solo en la recaudación fiscal, sino que especialmente en la atracción de nuevas inversiones de proyectos que con estos precios por supuesto que empiezan a flotar y empiezan a generar recursos para los inversionistas", indicó el ministro chileno de Minería, Baldo Prokurica.

Chile, que no ha detenido sus operaciones pese a la pandemia, produjo 5,7 millones de toneladas en 2019, por debajo de la cifra récord de 5,8 millones de 2018.

El metal rojo, fundamental en la transmisión de energía, se ha convertido en el principal producto chileno y concentra casi el 50 % de las exportaciones.

En el país operan gigantes como BHP, Anglo American, Codelco y Antofagasta Minerals, pero también infinitud de pequeñas y medianas compañías, y la industria minera representa cerca del 10 % del PIB

Para Marco Riveros, vicepresidente ejecutivo de la estatal Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el precio del metal se explica por "la potente y vigorosa reactivación" en China y "las noticias que hemos tenido respecto de la vacuna contra el covid-19 que varios laboratorios dicen ya tener en sus etapas finales".

La Oficina Nacional de Estadística (ONE) del gigante asiático informó este lunes que la producción industrial creció un 6,9 % interanual en octubre, séptimo mes consecutivo de crecimiento.

La cifra, similar a la de septiembre, volvió a superar las previsiones de los analistas, que pronosticaban un incremento de en torno al 6,5 %.

Chile, con más de medio millón de casos y cerca de 15.000 muertos, está entre los 20 países más afectados del mundo por la pandemia, que lleva semanas controlada y produjo una caída del PIB nacional en el segundo trimestre del 14,1 %.

Según las estimaciones del Gobierno chileno, la minería aportará este año a las arcas públicas un total de 2.873 millones de dólares, de los cuales 1.298 millones de dólares serán entregados por la estatal Codelco, la mayor productora de cobre del mundo.