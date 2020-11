Bundesbank: La recuperación económica se ha interrumpido en Alemania

EFE/EPA/HAYOUNG JEON/Archivo

Fráncfort (Alemania), 16 nov (EFE).- El Bundesbank (central) observa que la recuperación económica se ha interrumpido en Alemania tras el reciente aumento de los contagios de la COVID-19 y las medidas de confinamiento parcial aprobadas.

El Bundesbank dice en su boletín de noviembre, publicado este lunes, que la economía alemana se recuperó en verano con fuerza tras el desplome por la pandemia del nuevo coronavirus.

Pese a ese fuerte crecimiento en verano, la productividad económica total era en el tercer trimestre un 4 % más baja que a finales de 2019, según los economistas del Bundesbank.

La recuperación no se va a mantener en el cuarto trimestre de 2020 tras el rebrote de la pandemia en Alemania y en otros países europeos, debido a las nuevas medidas de confinamiento aprobadas en noviembre para frenarlo.

No obstante, los economistas del Bundesbank consideran que no es muy probable que la economía vaya a desplomarse como en marzo o abril porque "las medidas limitan ahora la vida económica menos" que entonces.

"Además, las condiciones de producción internacionales no se han visto perjudicadas pese a que el número de nuevas infecciones es muy elevado en todo Europa", dicen los economistas del Bundesbank en el boletín.

El mercado laboral en Alemania se recuperó algo a comienzos de verano y el desempleo bajó algo tras haber subido a máximos en junio.

El Bundesbank añade que el número de empleados a trabajo a jornada reducida, en ERTE, ha bajado mucho desde abril, pero todavía es muy elevado.

En abril 6 millones de trabajadores en Alemania trabajaban a jornada reducida, lo que supone el 18 % de todos los trabajadores que cotizan a la seguridad social.

Esta cifra ha bajado en agosto hasta 2,58 millones, según cifras de la Agencia Federal de Empleo, mientras los economistas del Bundesbank prevén que caerá más en septiembre y octubre y subirá de nuevo en noviembre tras el aumento de los contagios y las medidas de confinamiento parcial.

El Bundesbank prevé que en el semestre de invierno, desde octubre de este año y hasta marzo del próximo, se van a producir despidos en las empresas alemanas y que aumentará el desempleo.