Brasil suma un millón de operaciones en el debut de transferencias simultáneas

Río de Janeiro, 16 nov (EFE).- Los brasileños estrenaron su sistema de transferencias bancarias simultáneas con un poco más de un millón de operaciones en 18 horas, informó este lunes el Banco Central, que prevé que esta herramienta revolucionará los medios de pago y las transacciones en el mayor mercado latinoamericano.

Con la entrada en vigencia este lunes del Pix, una plataforma que permite hacer transferencias bancarias simultánea y digitalmente a cualquier hora del día y en los siete días de la semana, Brasil se suma a los 57 países del mundo que cuentan con algún tipo de sistema similar, incluyendo México y Chile.

Según un balance del primer día de operación del Pix divulgado por el Banco Central, el sistema registró hasta las 18.00 hora local (21.00 GMT) de este lunes 1.005.028 operaciones por un valor total de 777,3 millones de reales (unos 143,9 millones de dólares) y un valor promedio por transferencia de 773,43 reales (unos 142,2 dólares).

De acuerdo con el emisor, hasta ahora los brasileños con cuentas bancarias o con cuentas en plataformas de pagos han registrado 73 millones de claves, que son las identidades alfanuméricas por las cuales pueden recibir o enviar las transferencias digitalizadas.

El nuevo sistema, que es operado directamente por el Banco Central, convirtió en simultáneas, con tan sólo algunos segundos de diferencia, transferencias bancarias que por lo general demoraban horas o hasta días en ser completadas si eran hechas fuera del horario comercial o en días no hábiles.

La herramienta permite que los clientes realicen sus transacciones de forma digital desde sus teléfonos móviles, con lo que pueden usar el sistema no sólo para hacer transferencias bancarias sino también para pagar compras o cualquier otro tipo de pago.

Las transferencias realizadas por el sistema Pix, además, son gratuitas para los clientes de las entidades financieras que las realizan y obligan a los tradicionales bancos comerciales, que antes cobraban tasas por las operaciones, a competir con entidades digitales que ofrecen cuentas o medios de pago.

SISTEMA PUEDE SER OFRECIDO POR BANCOS Y ENTIDADES DE PAGO

Hasta ahora el Banco Central ha autorizado a 734 entidades a ofrecer operaciones por el Pix, entre los cuales 50 bancos y 47 instituciones de pagos, pero también 619 cooperativas de crédito y 13 sociedades de crédito.

De acuerdo con el Emisor, el primer día de operación amplia del Pix transcurrió de forma absolutamente normal y los pocos incidentes registrados se limitaron a algunas instituciones, se concentraron en las primeras horas de operación y fueron rápidamente solucionados.

El presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmó en su pronunciamiento en la ceremonia oficial de inauguración del sistema que el Pix ayudará a la economía a recuperarse de la retracción provocada por la pandemia del coronavirus.

De acuerdo con Campos Neto, además de elevar la competición en el mercado financiero y ofrecerle operaciones bancarias a millones de brasileños que carecen de cuenta, el sistema reducirá la necesidad del dinero en papel, incentivará el comercio por internet y estimulará la creación de millones de empresas que antes no eran viables.

"El Pix va a mejorar la prestación de servicios porque va a digitalizar a las personas. Podremos saber quiénes son, dónde están y qué productos compran los consumidores. Tendremos un sistema financiero más incluyente y eficaz. Es decir que el Pix transformará la vida de las personas y facilitará los negocios", dijo.

Agregó que el sistema también aumentará la seguridad de las transferencias y los pagos electrónicos en Brasil debido a que permitirá "rastrear" el dinero, lo que dificultará algunos crímenes como el lavado de dinero.

Campos Neto agregó que en pocos meses el Banco Central habilitará otras operaciones con el Pix, como los pagos programados, lo que facilitará la oferta de crédito en cuotas, y el cambio en dinero, que permitirá retiradas en ciudades o regiones sin cajeros electrónicos.

Dijo igualmente que el Banco Central también autorizará en breve a la plataforma WhatsApp a operar como sistema de pagos en Brasil, inicialmente para transferencias de dinero entre personas.