Brasil.- La izquierda lidera las encuestas a pie de urna en Sao Paulo, mientras que Río de Janeiro vota conservador

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



Las primeras encuestas a pie de urna de las elecciones locales celebradas este domingo en Brasil vaticinan una victoria de la izquierda en Sao Paulo, mientras que en Río de Janeiro, el voto ha ido dirigido hacia los candidatos conservadores, entre ellos, la apuesta del presidente, Jair Bolsonaro, Marcelo Crivella, quien sería la segunda opción más votada por detrás de Eduardo Paes.



Las primeras encuestas a pie de urna pronostican una segunda vuelta electoral en Sao Paulo, entre el actual alcalde de la ciudad, el socialdemócrata Bruno Covas, con cerca del 33 por ciento de los votos; y el candidato del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), Guilherme Boulos, quien habría obtenido el 25 por ciento, según apunta la prensa brasileña.



El gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, ha manifestado este domingo tras acudir a las urnas acompañado de Covas, que "la democracia ha ganado y Bolsonaro ha perdido", horas después de que se publicaran los primeros resultados, los cuales también pronostican una segunda vuelta electoral en Río de Janeiro, pero entre los candidatos de la derecha.



En la ciudad carioca, la propuesta de Demócratas, Eduardo Paes, se sitúa con el 37 por ciento de los apoyos por delante del actual alcalde, el republicano Marcelo Crivella, con casi el 21 por ciento de los votos, tras el escrutinio del 30 por ciento de las meses electorales.



Por su parte, el Tribunal Superior Electoral (TSE) ha reconocido el retraso en la difusión de los primeros resultados, y su presidente, Luís Roberto Barroso, ha explicado que se debe a un "problema técnico" de uno de los "procesadores" encargados de contabilizar el total de la papeletas.



"La idea de que la demora pueda tener consecuencias en el resultado no tiene ningún sentido", ha descartado Barroso, según ha publicado el diario 'O Globo'.



Se trata de las primeras elecciones en las que la contabilización total de los votos recae en exclusiva en el TSE, puesto que hasta ahora se realizaba en colaboración con los 27 Tribunales Electorales Regionales (TER) con los que cuenta el país.



"No fue mi decisión. Cuando me hice cargo, ya era así. No tengo simpatía por esta opción, pero era la que estaba establecida, y ha sido la que he seguido. Posiblemente, por ser una novedad, puede ser éste el origen de esta inestabilidad", se ha aventurado Barroso.



Hasta el momento, la capital que cuentan con mayor número de papeletas escrutadas es Florianópolis, en el estado de Santa Catarina, donde el actual alcalde de Demócratas Gean Loureiro, se habría impuesto con el 53 por ciento de los votos, tras el 77 por ciento de las mesas sondeadas.



Donde tampoco haría falta una segunda vuelta sería en Curitiba, en Paraná, donde el también demócrata Rafael Greca se habría impuesto con casi el 60 por ciento de los votos, después del escrutinio del 26 por ciento de las papeletas.



En el municipio de Salvador de Bahía, el candidato, también de Demócratas, Bruno Reis, habría logrado la Alcaldía tras obtener más del 63 por ciento de los apoyos, muy por delante de la segunda opción más votada, Major Denice, del Partido de los Trabajadores (PT), con el 70 por ciento de las urnas escrutadas.



Más de 150 millones de brasileños han sido llamados este domingo a acudir a las urnas para elegir para los próximos cuatro años a los alcaldes, vicealcaldes, y concejales, de unos 5.560 municipios y ciudades de todo Brasil, en medio de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, que ha dejado ya en el país más de 5,8 millones de casos y unos 165.600 fallecidos.