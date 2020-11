Boca pierde en casa ante Talleres y River derrota a Godoy Cruz, en Mendoza

En la imagen, el entrenador de Boca Juniors Miguel Ángel Russo. EFE/Rayner Peña/Archivo

Buenos Aires, 15 nov (EFE).- Boca Juniors perdió este domingo su racha de 17 partidos invicto en esta nueva era de Miguel Ángel Russo como entrenador al caer por 1-0 como local en la Bombonera ante Talleres, mientras que River Plate el sábado consiguió un valioso triunfo por el mismo marcador ante Godoy Cruz, en Mendoza, con un equipo alternativo.

En otros resultados de esta tercera jornada de la Copa de la Liga Profesional, Racing Club sufrió su tercera caída en fila al perder 0-2 ante Arsenal, Independiente empató sin goles como visitante ante Defensa y Justicia, mientras que San Lorenzo goleó por 1-4 a Aldosivi, en Mar del Plata.

BOCA CEDIÓ SU INVICTO ANTE TALLERES COMO LOCAL

Boca Juniors dejó su invicto de 17 partidos desde que volvió Miguel Ángel Russo al banquillo como entrenador al caer este domingo por la mínima ante Talleres con un solitario tanto de Joel Soñora, hijo del histórico lateral de los años '90 del equipo 'xeneize'.

Tras dos victorias como visitante, Boca sufrió esta caída en la Bombonera, que además genera que ceda a los cordobeses el liderato de esta Zona 4 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol Argentino.

En el restante encuentro de este grupo, el sábado Newell's Old Boys logró un valioso triunfo a domicilio por 4-2 ante Lanús en una jornada donde Maximiliano Rodríguez celebró con un gol el aniversario número 21 desde su debut como profesional.

RIVER GANÓ, PERO BANFIELD SIGUE LIDERANDO

River Plate sumó una nueva victoria, pese a las ausencias por las convocatorias a sus selecciones, al imponerse por 0-1 ante Godoy Cruz en Mendoza, gracias al solitario tanto de Federico Girotti.

El portero Enrique Bologna, que ocupó el lugar de Franco Armani citado a la 'Albiceleste', fue la gran figura del vencedor que incluyó un penalti contenido ante la ejecución de Tomás Badaloni.

Con este triunfo, el 'Millonario' trepó a la segunda posición con seis unidades detrás de Banfield, que sumó su tercera victoria el viernes al imponerse por 2-4 como visitante ante Rosario Central para seguir con puntuación ideal de nueve puntos.

RACING SUMÓ UNA NUEVA DERROTA

Racing Club cayó el sábado por 0-2 ante Arsenal el sábado y sumó su tercer traspié en igual cantidad de presentaciones en el Grupo 1 de la Copa de la Liga Profesional.

Tras esta caída, el técnico Sebastián Beccacece afirmó que pondrán todas las energías en los octavos de final de la Copa Libertadores, donde la 'Academia' tiene previsto un cruce con Flamengo de Brasil por los octavos de final.

En el otro encuentro de esta tercera jornada, Atlético Tucumán aseguró el liderato de la Zona al imponerse por 3-1 ante Unión para quedar en lo más alto de la clasificación con nueve perfectas unidades.

SAN LORENZO QUEDÓ LÍDER CON EL EMPUJE DE SUS JUVENILES

Con un equipo integrado por varios juveniles, San Lorenzo se impuso a domicilio por 1-4 ante Aldosivi y quedó como único líder de la Zona 5 con siete unidades, tres más que su vencido y Argentinos Juniors, que en el restante encuentro de esta jornada se impuso por 0-1 ante Estudiantes en La Plata.

Federico Gattoni, Mariano Peralta Bauer y Alexander Díaz, junto con el experimentado Ignacio Piatti hicieron los tantos de un San Lorenzo que apuesta a conseguir el título en este certamen para garantizar además su clasificación a la Copa Libertadores 2021.

Tras la victoria de Argentinos en La Plata con un tanto de Damián Battallini, el internacional Javier Mascherano anunció su retiro del fútbol a los 36 años.

INDEPENDIENTE NO PUDO SALER DEL CERO CON DEFENSA

Independiente igualó sin goles en su visita a Defensa y Justicia en el único encuentro de la Zona 2 que se disputó este fin de semana que lo dejó en lo más alto de la clasificación con cinco unidades.

A pesar de no poder contar por lesión con el portero Sebastián Sosa, la gran figura del 'Rojo' en este reinicio de la actividad, Independiente logró mantener invicta su valla per careció de profundidad e ideas para ponerse en ventaja.

El encuentro que resta de esta zona se disputará este lunes cuando el invicto Colón reciba en Santa Fe a Central Córdoba de Santiago del Estero.

HURACÁN, UNA DE LAS GRANDES SORPRESAS

Huracán mantuvo su invicto este domingo al imponerse por 3-2 ante Gimnasia en un resultado que le permitió al 'Globo' quedar en lo más alto de la Zona 6 con siete unidades, tres más que su vencido que volvió a ser dirigido por Sebastián Méndez, ante la ausencia de Diego Maradona que continúa con su rehabilitación.

Vélez Sarsfield y Patronato de Paraná se medirán este lunes en uno de los dos encuentros que marcarán el final de esta tercera jornada de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.