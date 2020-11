Baloncesto/NBA.- Ricky Rubio podría acabar en los Thunder a cambio de la llegada de Paul a los Suns, según la ESPN

11/03/2020 Ricky Rubio (Phoenix Suns) DEPORTES BARRY GOSSAGE



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El base español Ricky Rubio podría tener nuevo destino en la NBA en las filas de Oklahoma City Thunder, equipo en el que recalaría procedente de Phoenix Suns, que le enviarían allí para hacerse con los servicios de Chris Paul, según indican desde la ESPN.



"Los Phoenix Suns están finalizando un trato para adquirir al estelar base de los Oklahoma City Thunder Chris Paul dijeron fuentes a Adrian Wojnarowski, de ESPN", apuntó este lunes la web de la cadena estadounidense.



Hay que recordar que Wojnarowski es uno de los periodistas más reputados a la hora de informar sobre movimientos en la liga estadounidense, en plena efervescencia en este momento por los traspasos de agentes libres, una situación que, en cambio, no afecta al de El Masnou, que firmó en 2019 hasta 2022 con la franquicia de Arizona.



La ESPN apuntó que el acuerdo enviaría a Chris Paul, uno de los mejores bases de la NBA, y Abdel Nader a los Suns, además de por el español, por Kelly Oubre, Ty Jerome, Jalen Lecque y una selección de primera ronda de 2022.



El director de juego catalán llegó a Phoenix Suns procedente de Utah Jazz y había firmado un brillante primer año, sobre todo cuando el equipo estuvo en la 'burbuja' de Orlando y fue uno de sus puntales para conseguir un balance de 8-0, que no logró ninguno de los otros equipos presentes, aunque no le sirvió para optar a los 'playoffs'. En total, promedió 13,1 puntos, 8,7 asistencias y 4,2 rebotes.



"....vaya negocio", tuiteó enigmáticamente Rubio, que de confirmarse el acuerdo afrontaría su cuarta experiencia en la liga estadounidense a sus 30 años, tras haber aterrizado inicialmente para jugar en Minnesota Timberwolves.