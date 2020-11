Armenia/Azerbaiyán.- Pashinián denuncia que hay "cientos de soldados" armenios "desaparecidos" por la guerra en Karabaj

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, ha denunciado este lunes que hay "cientos de soldados" armenios "desaparecidos" como consecuencia de la espiral bélica registrada en Nagorno Karabaj desde el 27 de septiembre, según informa la agencia de noticias Armenpress.



"El número se desconoce. No anunciaré una cifra concreta ahora pero tenemos una cifra. Desafortunadamente, hablamos de varios cientos de soldados desaparecidos y confiamos en que no llegaremos a la misma conclusión en todos los casos", ha asegurado el jefe del Gobierno armenio.



Pashinián ha dicho que confía en que algunos militares sean encontrados "con vida". "Por ejemplo, ayer me informaron de que un soldado herido, que fue anteriormente considerado como desaparecido, ha sido encontrado", ha explicado.



El primer ministro de Armenia también se ha referido al intercambio de prisioneros con Azerbaiyán en el marco del acuerdo de alto el fuego firmado el 9 de noviembre y ha señalado que el canje tendrá lugar después de la entrega de cuerpos de víctimas mortales.



"Este tema se está discutiendo mucho y es muy importante. Hay también una propuesta para declarar un día de luto. Creo que lo correcto será adoptar esa decisión tras completar la recuperación de los cuerpos y entonces tendremos una oportunidad de rendir tributo también con las decisiones adoptadas a nivel estatal", ha afirmado.



Por otra parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha informado de que ha desplegado otros 20 aviones de transporte con militares del contingente que se encargará de supervisar el alto el fuego en Nagorno Karabaj. "Otros 18 aviones Il-76 y dos aviones An-124 Ruslán con personal de la décimo quinta brigada de paz aterrizaron en los aeródromos de Ereván", ha explicado el departamento que dirige el general Sergei Shoigú, en un comunicado.



El destacamento se unirá al contingente desplegado desde el 10 noviembre en la línea de separación de las fuerzas militares de Armenia y Azerbaiyán en la región de Nagorno Karabaj, según informa la agencia de noticias rusa Sputnik.



Con la mediación de Rusia, Armenia y Azerbaiyán acordaron el 9 de noviembre un alto el fuego en Nagorno Karabaj que incluye el despliegue de 1.960 militares rusos como fuerzas de paz y el establecimiento de un centro de supervisión del cese de hostilidades gestionado por observadores rusos y turcos y emplazado en suelo azerí. El pacto contempla un calendario de retirada de las fuerzas militares armenias de varios de los territorios azeríes que mantenían bajo su control desde el final de la última guerra.



La región de Nagorno Kabaraj, cuya soberanía se disputan desde hace décadas Armenia y Azerbaiyán, está controlada de facto por las autoridades armenias y tiene una mayoría de población armenia aunque oficialmente forma parte del territorio de Azerbaiyán. Desde el final de la última guerra, en 1994, las fuerzas armenias controlan Nagorno Karabaj y varios distritos azeríes colindantes.

