Argentina jugará ante Perú con Tagliafico por Ocampos y Lo Celso por Palacios

El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni. EFE/Marcelo Endelli/Archivo

Buenos Aires, 16 nov (EFE).- El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, anunció este lunes la alineación titular para el partido del martes contras Perú con dos cambios respecto al once inicial que empató por 1-1 con Paraguay: Nicolás Tagliafico y Giovani Lo Celso ingresarán por Lucas Ocampos y Exequiel Palacios.

Tagliafico, el lateral izquierdo titular, estuvo ausente el jueves en la Bombonera por problemas físicos y fue reemplazado por el delantero Nicolás González, que jugó en una posición en la que no está habituado, pero anotó un gol de cabeza.

El buen desempeño de González hizo que Scaloni lo dejara en el equipo y el martes jugará como volante ofensivo por la izquierda.

"Nico hizo un buen partido. No teníamos dudas porque está en un buen momento y sabemos que nos puede dar mucho en la mitad de la cancha. Viene bien y hay que aprovechar su buen momento. Con Lo Celso hicieron una buena sociedad y buscaremos repetir", señaló Scaloni en una rueda de prensa virtual este lunes.

El centrocampista Palacios, que sufrió una lesión en la zona lumbar que lo tendrá al menos tres meses fuera de los campos, será reemplazado por Lo Celso, que ingresó en su lugar ante Perú y fue una de las figuras del equipo.

"Le mandamos nuestro apoyo, estamos para todo lo que necesite. Era muy importante para nosotros, pero ahora debe pensar en recuperarse de esta lesión tan molesta", dijo el entrenador.

La alineación titular de Argentina será la siguiente: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González.

Scaloni pretende que Lo Celso se asocie con Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes.

"Creemos que puede funcionar como el otro día en el segundo tiempo y la idea es esa y esperemos que se lleve a cabo", dijo.

La Albiceleste visitará este martes a Perú en la cuarta jornada de las eliminatorias sudamericanas tras vencer a Ecuador por 1-0 y a Bolivia por 1-2, y empatar con Paraguay 1-1.

Al ser consultado por la crisis política que atraviesa Perú, Scaloni consideró que las "imágenes" que vio en los medios de comunicación "no son agradables" pero que "a la distancia uno nunca sabe lo que realmente está pasando".

"Le mando mi abrazo al pueblo peruano y esperemos que todo vuelva a la normalidad, que ellos estén tranquilos y bien en sus casas", indicó.