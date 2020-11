Argentina.- Alberto Fernández asegura que el ajuste económico "esta vez no lo van a pagar los más humildes"

16/11/2020 El presidente de Argentina, Alberto Fernández POLITICA SUDAMÉRICA ARGENTINA PRESIDENCIA DE ARGENTINA



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El presidente argentino, Alberto Fernández, ha defendido este lunes el acuerdo alcanzado con los acreedores internacionales y ha asegurado que "el ajuste esta vez no lo van a pagar los más humildes".



"El ajuste esta vez no lo van a pagar los más humildes. El ajuste lo van a pagar los que especularon, los acreedores", lanzó. "Ese sigue siendo mi compromiso", ha afirmado Fernández durante un acto por teleconferencia para anunciar inversiones en el sector cárnico recogido por la prensa argentina.



Fernández ha rechazado así que haya recortes. "Los invitó a que revisen el presupuesto 2019 y lo comparen con el que mandamos para el año próximo. Van a ver que el único ajuste está en intereses de la deuda. Es el único ajuste que existe. Después crece la inversión en infraestructura, educación y salud", ha argumentado.



El mandatario argentino ha defendido la necesidad de aliarse con el empresariado. "No nos confundamos: para que podamos hacer todo esto el Estado debe asociarse con empresarios y ayudarlos a que produzcan y generar las condiciones para que den trabajo exporten y traigan las divisas a la Argentina", ha indicado.



Fernández ha respaldado así la misiva remitida por los senadores oficialistas al Fondo Monetario Internacional (FMI) coincidiendo con una visita de una misión del organismo al país para renegociar los plazos de la deuda. En la carta, los senadores 'kirchneristas' emplazan al FMI a que "se abstenga de exigir o condicionar las políticas económicas de la Argentina".



Fernández se encuentra en aislamiento preventivo en la Residencia de Olivos por haber estado en contacto estrecho con el secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Beliz, quien dio positivo en coronavirus.