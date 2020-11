AMP.- Perú.- El Congreso de Perú elige a Francisco Sagasti como nuevo presidente interino del país

19/12/2019 El nuevo presidente de Perú, Francisco Sagasti POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ EL COMERCIO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



Sagasti es miembro del centrista Partido Morado y ha ocupado cargos en el Banco Mundial



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El Congreso de Perú ha elegido este lunes a Francisco Sagasti, del Partido Morado, como presidente de la Cámara y por tanto presidente interino del país tras la destitución de Martín Vizcarra y la dimisión de Manuel Merino tras seis días de intensas protestas.



"Hoy no es un día de celebración, porque hemos visto la muerte de dos jóvenes en protesta", ha declarado Sagasti tras su nombramiento como presidente del Congreso, al tiempo que ha adelantado que el Congreso y el Gobierno deben adoptar "las acciones que sean necesarias" para que no haya represión policial violenta en las manifestaciones pacíficas.



"No bastó la pandemia, la crisis económicas, los problemas de inseguridad, tuvimos que esperar la muerte de dos jóvenes para que (...) nos motive a trabajar de una manera más decidida y lograr un desarrollo más justo y equitativo", ha añadido.



Los congresistas han apoyado el nombramiento de la lista encabezada por Sagasti, la única presentada. Sagasti está acompañado por Mirtha Vásquez (del Frente Amplio), Luis Roel (Alianza para el Progreso) y Matilde Fernández (Somos Perú).



La votación ha respaldado la elección de la lista de Sagasti con 97 votos y 26 en contra. El Congreso está integrado por 130 escaños, por lo que su elección cuenta con un amplio respaldo.



Al alcanzar los 60 votos, aún con la votación abierta, , los congresistas presentes comenzaron a aplaudir a Sagasti. Cuando llegó el momento de emitir su voto, el congresista apoyó la lista y dijo "muchas gracias a todos".



Tras la votación Sagasti juró como nuevo presidente del Parlamento y Mirtha Vásquez hizo lo propio como primera vicepresidenta del Legislativo. Dada la situación política y teniendo en cuenta la Constitución de Perú, Sagasti será nombrado automáticamente presidente de Perú y Vásquez será la presidenta del Congreso.



ECONOMISTA Y POLÍTICO



Francisco Rafael Sagasti Hochhausler es fundador y militante del Partido Morado, una formación centrista. Fue candidato al Congreso en las elecciones complementarias de 2020, cuando fue elegido por Lima con el número 1.



Su lema fue "Hacer una política decente, lucha contra la corrupción y reforma política". Es el portavoz del Partido Morado en el Congreso y preside la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Parlamento.



También participó en la campaña presidencial de 2016 junto al líder del Partido Morado, Julio Guzmán, bajo la agrupación política Todos por el Perú. Entonces fue candidato por Lima en el número siete de la lista, pero el Jurado Electoral Especial declaró como improcedente la candidatura de Julio Guzmán, presuntamente por actos irregulares de democracia interna en el partido.



Para las elecciones generales del 2021 es precandidato a la segunda vicepresidencia de la República por el Partido Morado en la lista de Julio Guzmán, que también integra la exministra de Educación Flor Pablo.



Es ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería, y tiene una maestría y un doctorado en investigación y ciencias sociales otorgada por la Universidad Estatal de Pensilvania.



En 1985 trabajó como asesor junto al entonces ministro de Relaciones Exteriores, Allan Wagner. En 1987 fue convocado por el Banco Mundial en la función de jefe de la División de Planeamiento Estratégico y además fue asesor principal de los Departamentos de Evaluación de Políticas y de Relaciones Externas de la institución.



Fue Presidente del Consejo Directivo del Programa de Ciencia y Tecnología durante las gestiones de los presidentes del Consejo de Ministros Oscar Valdés y Juan Jiménez.



Ha sido docente en la Universidad del Pacífico y en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y en el exterior en el Instituto de Empresa de Madrid y la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania.



Fue distinguido con la medalla de Paz de las Naciones Unidas y premio Paul Hoffman, otorgado por la Sociedad para el Desarrollo Internacional, por sus aportes al desarrollo nacional e internacional. En el 2012 recibió la medalla del gobernador general de Canadá por su contribución para fortalecer las relaciones entre Perú y dicho país.