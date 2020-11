Airbus pide a Europa que resuelva conflicto arancelario con EEUU

(Bloomberg) -- Guillaume Faury, el director ejecutivo de Airbus SE, pidió a la Unión Europea que repare su inestable asociación con Estados Unidos, advirtiendo que el bloque corre el riesgo de retrasarse mientras otras regiones se recuperan de la pandemia de coronavirus.

“Asia va más rápido que el resto del mundo”, dijo Faury el lunes en Business Day 2020, un foro económico alemán. “Estoy realmente preocupado de que emerjamos tarde y debilitados”.

Las tensiones comerciales entre la UE y EE.UU. amenazan con atascar a Airbus y su rival estadounidense Boeing Co. mientras intentan recuperarse de la peor crisis de la aviación en la historia. Entretanto, un nuevo acuerdo comercial Asia-Pacífico muestra los riesgos de que Europa y EE.UU. continúen enfrentándose en temas comerciales en lugar de trabajar juntos, dijo Faury.

El director ejecutivo de Airbus dijo que si bien estaba de acuerdo con la reciente decisión de la UE de imponer aranceles de represalia a los aviones estadounidenses, una creciente guerra comercial “no sería buena para Boeing, Airbus o la industria”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, impuso aranceles a los aviones y otros productos fabricados en la UE el año pasado, lo que amplificó una brecha de 16 años entre los dos fabricantes de aviones dominantes. Su derrota ante Joe Biden en las elecciones de este mes ha desencadenado solicitudes de reajuste.

“Es obvio que este conflicto no ayuda a los clientes ni a la industria”, dijo Faury.

Dado que los bloqueos frenan los viajes aéreos en Europa, el jefe aeroespacial agregó su voz a los llamamientos para que los Gobiernos europeos adopten pruebas en los aeropuertos en lugar de poner en cuarentena a los viajeros. Dijo que las pruebas eran una forma segura y comprobada de proteger a los viajeros y permitir que la industria se recuperara.

