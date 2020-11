Airbnb solicita OPI; revela efecto de pandemia en operaciones

(Bloomberg) -- Después de años de especulación, Airbnb Inc. reveló sus planes para una oferta pública inicial, divulgando mayores pérdidas este año y otros detalles de sus finanzas y operaciones.

La plataforma de alquiler de viviendas con sede en San Francisco, en su presentación del lunes, enumeró el tamaño de la oferta en US$1.000 millones, un marcador de posición que cambiará a medida que sus banqueros prueben la demanda de las acciones. El número de acciones que se venderán y su rango de precios propuesto se revelarán en una presentación posterior. Personas familiarizadas con los planes de la compañía han dicho que buscará recaudar hasta US$3.000 millones en una OPI en diciembre.

La cotización será una de las más grandes de este año y coronará un aumento en las OPI que ha desafiado en gran medida la devastación económica causada por la pandemia de coronavirus.

La presentación de la compañía confirma el daño que sufrió cuando la pandemia causó estragos en la industria de los viajes. Airbnb dijo que tuvo una pérdida neta de US$697 millones en ingresos de US$2.500 millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre. Esto se compara con una pérdida neta de US$323 millones en ingresos de US$3.700 millones para el mismo período del año pasado.

La valoración potencial de la compañía en una OPI no se puede calcular con precisión hasta que los términos propuestos y otros detalles se revelen en la presentación posterior. Los cálculos anteriores han fluctuado con el auge, la caída y el repunte de su negocio, así como las razones de la valoración.

Un cálculo relacionado con la compensación de los empleados y la declaración de impuestos fijó el valor en alrededor de US$22.000 millones al 30 de septiembre, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Esa valoración refleja el valor estimado de las acciones ordinarias en poder de los empleados en ese momento. Es una métrica diferente a la valoración a menudo más alta que los capitalistas de riesgo pagan por las acciones preferentes que entrarían en juego en la OPI.

La oferta de Airbnb será liderada por Morgan Stanley y Goldman Sachs Group Inc. La compañía planea que sus acciones se negocien en Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo ABNB.

El lugar de cotización fue una victoria para Nasdaq Inc. sobre la Bolsa de Nueva York. Se espera que la cotización de Airbnb sea la mayor en Nasdaq desde la salida a bolsa de Facebook Inc. en 2012.

Airbnb se unirá a la compañía de entrega de alimentos DoorDash Inc., que solicitó el viernes su salida a bolsa, en un final a lo que ya es un año récord para las OPI. Impulsado principalmente por la proliferación de compañías de adquisición de fines especiales, o en menor medida por compañías de software, se ha registrado un récord histórico de más de US$141.000 millones en las bolsas de EE.UU. en 2020, según datos compilados por Bloomberg.

Junto con Airbnb y DoorDash, el minorista de descuentos en línea Wish Inc. y el proveedor de préstamos a plazos Affirm Inc. completarán las OPI para fin de año, han dicho personas familiarizadas con sus planes.

Después de que la pandemia estrangulara su negocio en marzo, Airbnb comenzó a ver señales de recuperación en junio, con reservas que solo bajaron un 30% en el mes en comparación con 2019, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Eso se compara con una disminución del 70% en mayo respecto al año anterior.

