99-80: El Iberostar Tenerife se impone con claridad

El base brasileño del Iberostar Tenerife, Marcelinho Huertas (d), entra a canasta ante la oposición del base francés del Herbalife Gran Canaria, Andrew Albicy, durante el partido de la Liga Endesa celebrado este domingo en el pabellón Santiago Martín de La Laguna (Tenerife). EFE/Ramón de la Rocha

La Laguna (Tenerife), 15 nov (EFE).- El buen trabajo defensivo y el acierto desde el exterior del Iberostar Tenerife supuso el triunfo del equipo aurinegro sobre el Herbalife Gran Canaria (99-80) en lo que fue el primer derbi regional oficial de la temporada.

Buen trabajo defensivo y, sobre todo un gran porcentaje de acierto de los hombres de Txus Vidorreta que llevaron al cuadro aurinegro a una victoria importante en este derbi atípico, la novena en diez partidos.

Y es que el Iberostar Tenerife salió a por todas desde el inicio del choque y con porcentajes de aciertos muy altos. Salin, con dos triples, enseñó sus armas, mientras que Tyler Cavanaugh avisaba por otro lado. Los visitantes no sabían por donde defender, además de que en ataque jugaban sin ideas claras.

7 de 10 en tiros de tres puntos para el cuadro local y 2 de 8 en los visitantes, un porcentaje de aciertos altos para los locales que empezaron a coger confianza en su juego.

No varió nada en el segundo y el dominio siguió siendo para los locales que, además dominaban los rebotes. El conjunto de Porfirio Fisac reaccionó en el último minuto del segundo cuarto y llegó a colocarse a 13 puntos en contra después de haber ido perdiendo por 17.

Tras el descanso se esperaba la reacción del Herbalife Gran Canaria y llegó, pero no con la contundencia necesaria y aunque lograron bajar hasta los nueve puntos (52-43), les faltó continuidad y mayor acierto ofensivo.

El Iberostar Tenerife no se dejó dominar y tras volver a situarse en su lugar terminó por volver a poner distancia en el marcador y ganar el encuentro con solvencia (99-80).

Ficha técnica:

99. Iberostar Tenerife (23+20+20+36). Fitipaldo (5), Salin (17), Doornekamp (3), Cavanaugh (19), Shermadini (14) –inicial-, Huertas (15), Rodríguez (8), Butterfeld (6), Sulejmanovic (4) y Guerra (8).

80. Herbalife Gran Canaria 80 (15+15+22+28). Albicy (15), Dimsa (19), Shurna (8), Burjanadze (7), Costello (5) –inicial-, Wiley (11), Ferrari (8), Okoye (3) y Diop (4).

Árbitros: García González, Oyón y Alcaraz.

Incidencias: Pabellón de Deportes Santiago Martín. Partido correspondiente a la octava jornada de Liga suspendido en su día por existir algún positivo en la plantilla del Herbalife Gran Canaria.

Javier Sotomayor.