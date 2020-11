Vizcarra afirma que las muertes en Perú no quedarán impunes

Fotografía cedida que muestra al presidente de Perú, Martín Vizcarra, mientras anunciaba este lunes públicamente que aceptaba la decisión del Congreso y dejaba el Palacio del Gobierno. EFE/ Presidencia del Perú / SÓLO USO EDITORIAL / NO VENTAS

Lima, 15 nov (EFE).- El destituido presidente de Perú Martín Vizcarra afirmó que las muertes de ciudadanos que protestaban contra el régimen "no quedarán impunes" y calificó de "ilegal e ilegítimo" al gobierno que preside el legislador Manuel Merino.

"Lamento profundamente las muertes ocurridas a causa de la represión de este gobierno ilegal e ilegítimo", enfatizó Vizcarra en un mensaje publicado en Twitter.

El exgobernante, quien fue destituido el pasado lunes por el Congreso, expresó sus condolencias "a los familiares de estos héroes civiles que, ejerciendo su derecho, salieron en defensa de la democracia y en busca de un país mejor"

"El país no permitirá que la muerte de estos valerosos jóvenes quede impune", enfatizó.

VIOLENTA REPRESIÓN

La Policía de Perú lanzó este sábado nuevamente una violenta represión contra los manifestantes que participaron en una multitudinaria movilización contra el gobierno de transición que preside Merino, lo que causó al menos dos muertos y dejó decenas de civiles, bomberos y personal sanitario herido.

A pesar de los llamados nacionales e internacionales para que se eviten esas represalias, los agentes antidisturbios dispararon una lluvia de bombas lacrimógenas y usaron escopetas con perdigones contra los ciudadanos que se les enfrentaron al intentar avanzar por la céntrica avenida Abancay hacia la sede del Congreso.

La manifestación, que congregó a decenas de miles de personas en el centro de Lima y otras ciudades del país, fue pacífica durante varias horas, pero luego, inexplicablemente, se desató la dura represión contra jóvenes que lanzaron bombas de luces y objetos contra las columnas de agentes protegidos por escudos.

REACCIÓN DEL CONGRESO

Tras la violenta represión, el presidente del Congreso, Luis Valdez, pidió este sábado la renuncia de Merino a la presidencia antes de que el Legislativo se reúna este domingo para evaluar su destitución.

"Mañana (domingo) tenemos que evaluarlo en la junta de portavoces, pero le pido al señor Merino que pueda evaluar su inmediata renuncia", declaró Valdez en el Canal N de televisión.

"La población se ha pronunciado al respecto, como autoridades no podemos poner en riesgo la integridad de la población", remarcó antes de decir que él también dejará la presidencia del Congreso con su directiva en pleno para que se elija una nueva mesa dirigente.

Se sumó, de esa manera, a las masivas peticiones que han hecho líderes políticos y precandidatos a la presidencia peruana tras la violenta represión del Gobierno contra las manifestaciones ciudadanas.