VÍDEO: Perú.- Perú contiene la respiración a la espera de que el presidente Merino decida si continúa en el cargo

Doce ministros han dimitido en las últimas horas mientras se multiplican las voces para su renuncia



Al menos dos muertos, 94 heridos y varios desaparecidos tras enfrentamientos con la Policía



MADRID, 15 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El presidente de Perú, Manuel Merino, contempla si se encuentra ante las últimas horas de su breve mandato a raíz de la multiplicación de las voces que exigen su renuncia, en medio del éxodo de los ministros del Gabinete, y para apaciguar la crisis social desatada esta semana y que ha culminado en las protestas de las últimas horas en Lima, que han dejado al menos dos muertos y 94 heridos -- 63 hospitalizados -- según el Ministerio de Salud.



Como ejemplo de esta tensión, el diputado de Somos Perú, Rennan Espinoza, ha asegurado que "muchos" siguen "despiertos a la espera de una decisión" de Merino, en referencia a las peticiones para su dimisión. "No puede esperar una hora burocrática", ha manifestado en RPP.



Merino ha pasado esta noche en la sede del Ministerio del Interior, donde ha participado en una reunión con los ministros restantes para evaluar sus opciones de cara a una decisión final. En este sentido, el congresista Espinoza ha trasladado que los interlocutores han recomendado al presidente que espere "a que el Congreso lo saque". "Me parece una postura deplorable", ha añadido a Canal N.



Al mismo tiempo, se daba a conocer que dos partidos, el Frente Amplio, una coalición que aglutina varias fuerzas y movimientos políticos y sociales de la izquierda peruana, y Alianza para el Progreso (APP) han presentado este domingo respectivas propuestas de moción de censura contra el nuevo Gobierno peruano, emergido tras cese del anterior presidente, Martín Vizcarra, en una moción de censura impulsada por sus opositores tras conocerse varias acusaciones de corrupción contra él.



De momento y a la espera del resultado de estas peticiones, presidente del Congreso de Perú, Luis Valdez, ya ha pedido este sábado la renuncia del presidente Merino.



Valdez ha convocado a la junta de portavoces a las 08.00 horas de este domingo (14.00 horas en España) para evaluar la renuncia del presidente y "hallar la forma de solucionar la crisis política" y que "no se vaya de las manos", ha señalado en la cadena de televisión Canal N, y ha pedido a Merino que evalúe "su inmediata renuncia".



CALMA EN LAS CALLES



De momento, la calma ha regresado a las calles pero los organizadores han anunciado nuevas movilizaciones este domingo, si nada cambia, a partir de las 14.00 hora local.



Mientras, la Fiscalía de Perú ha anunciado el inicio de las investigaciones para identificar a los responsables de las muertes de dos jóvenes durante las protestas y ha pedido a las fuerzas de seguridad que hagan un ejercicio de contención para impedir nuevos incidentes.



Los dos jóvenes, identificados como Jack Brian Pintado Sanchez (de 22 años) y Jordan Inti Sotelo Camargo (24), fallecieron en la noche del sábado. Pintado murió por "múltiples orificios en rostro y cara por proyectil de arma de fuego", según el parte médico publicado por la Policía Nacional de Perú durante la madrugada de este domingo. Sotelo Camargo murió a causa de "un proyectil de arma de fuego en el tórax, a la altura del corazón".



La Fiscalía, en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, ha lamentado el fallecimiento de ambos jóvenes y garantizado que el proceso se llevará "con la transparencia, objetividad y celeridad" que corresponde.



La prioridad ahora mismo consiste en encontrar a los, aproximadamente, veinte desaparecidos tras las protestas. De momento, la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú ha informado de la aparición de seis estudiantes que daba por ilocalizables.



ESPANTADA DE MINISTROS



Un total de doce ministros han abandonado en las últimas horas el Gabinete del primer ministro, Ántero Flores-Aráoz, en una espantada iniciada a primera hora de la pasada noche por la ministra de la Mujer, Patricia Teullet Pipoli.



A continuación, presentaron su renuncia titulares tan destacados como Walter Chávez (Defensa), Gastón Rodríguez (Interior), Carlos Castillo (Energía y Minas), Abel Salinas (Salud), o Delia Muñoz (Justicia y Derechos Humanos).



ASimismo, otros diez viceministros y dos altos funcionarios del Ministerio del Ambiente (Minam) también han renunciado irrevocablemente a sus cargos y expresaron su más firme "rechazo a la coacción sistemática hacia las legítimas protestas".



