Uruguay se entrena con la mira puesta en Brasil

El entrenador de Uruguay Óscar Washington Tabarez. EFE/ Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 15 nov (EFE).- La selección de Uruguay se entrenó este domingo por la mañana con la mira puesta en el duelo del próximo martes frente a Brasil por la cuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022.

A las 9.30 hora local (12.30 GMT), los dirigidos por Óscar Washington Tabárez comenzaron a trabajar sobre el césped del complejo Celeste, ubicado a las afueras de Montevideo, donde se encuentran concentrados desde que retornaron de Barranquilla.

Este fue el único entrenamiento de la jornada ya que por la tarde los integrantes de la plantilla no tendrán actividad.

Un día antes, los futbolistas que fueron titulares en la victoria por 0-3 ante Colombia hicieron ejercicios regenerativos en el gimnasio y en la cancha, mientras que los que saltaron desde el banco en la segunda parte y los suplentes llevaron a cabo un trabajo más intenso con el preparador físico, informó la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Por la noche, según se pudo ver en la cuenta de Twitter del centrocampista Lucas Torreira, los jugadores se reunieron cerca del fuego a tomar mate y escuchar música.

Brasil por su parte, también aprovechó el sábado para hacer ejercicios de recuperación, luego de vencer como local 1-0 a Venezuela.

Al igual que Tabárez, el entrenador de la Verdeamarelha, Adenor Leonardo Bacchi, 'Tite', tiene toda su plantilla a disposición, aunque aún no ha dado pistas de quiénes serán los once titulares.

Esta es, sin duda, una buena noticia para ambos ya que las dos selecciones perdieron por distintas circunstancias a varios de sus habituales titulares antes de la doble jornada.

Tras los entrenamientos del fin de semana en Sao Paulo, Brasil viajará este lunes hacia Montevideo para el partido ante Uruguay.

El martes a las 20.00 hora local (23.00 GMT), ambas escuadras se medirán en el estadio Centenario, donde los visitantes no pierden desde julio de 2001 y donde intentarán continuar con su paso perfecto en las eliminatorias.

Hasta el momento, los dirigidos por 'Tite' ganaron los tres encuentros que disputaron y marchan como líderes en solitario de la tabla.

Uruguay, en tanto, suma dos victorias y una derrota y se encuentra en la cuarta posición de la clasificación por detrás de su próximo rival, Argentina y Ecuador.