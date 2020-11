Tito, chófer de Paquirri: "Si ella hubiese querido a Paco, no hubiese vendido el trozo de Cantora"

15/11/2020 TITO, CHOFER DE PAQUIRRI EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 15 (CHANCE)



Este sábado en el Deluxe fue un protagonista indiscutible de la vida de Paquirri, su chofer, Tito, que estuvo en los mejores y peores momentos de la vida del torero y que no se separó de él en ningún momento. Fíjense la relación que tenían ambos que el primero que vio las esmeraldas que Paco compró para su madre, las famosas joyas, fue él, cuando vino de América.



A su salida del programa, Tito nos ha confesado que este tema le parece: "Muy duro", ya que nunca se hubiese imaginado vivir algo así entre madre e hijo. En cuanto a las informaciones que se han dado de que Paquirri quería divorciarse de Isabel Pantoja meses antes de fallecer, nos confiesa que: "Por la información que tengo yo no iba la cosa bien. Esa información me la dio el dueño de un hostal en Sevilla donde paraba Paquirri. Me dijo que la cosa iba mal".



Además, Tito confiesa que ese amor no era tan puro como siempre nos ha hecho creer Isabel Pantoja, ya que: "Si ella le hubiese querido de verdad a Paco, no hubiese vendido el trozo de Cantora que compró Paquirri y le costó cinco o seis años de trabajo para poderlo comprar". Y es que asegura que de la única mujer que vio enamorado a Paco fue de Carmina Ordóñez: "Yo a Paquirri le he visto enamorado 100% de Carmina Ordoñez".