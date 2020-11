Thiem se venga ante Tsitsipas de la final de 2019

EFE/EPA/ANDY RAIN

Londres, 15 nov (EFE).- El austríaco Dominic Thiem vengó la final perdida el año pasado en el O2 Arena y se deshizo de su verdugo entonces Stefanos Tsitsipas por 7-6 (5), 4-6 y 6-3.

Thiem, que aparece en estas Finales ATP como tercer cabeza de serie y que ha superado a Thomas Muster como austríaco con más presencia en el torneo, aprovechó mejor sus oportunidades y derrotó al vigente campeón en un encuentro que se fue más allá de las dos horas.

El pupilo de Nicolás Massú golpeó primero llevándose un duro primer set en el que Tsitsipas despejó las tres bolas de 'break' que tuvo que enfrentar y en el que el griego llegó a dominar por 3-5 en el 'tie break'.

Thiem subió el nivel y no dejó pasar todos lo regalos que sí hizo el año pasado. Se llevó cuatro puntos consecutivos y cerró el primer set, aunque la inconsistencia que ha desarrollado desde que venciera en el pasado US Open volvió a salir a la luz.

Permitió a Tsitsipas conectar de nuevo al partido y este le rompió en el tercer juego del segundo set, ventaja que no soltaría en toda la manga y que le sirvió para igualar con un meritorio 6-4.

Pero ahora Thiem parece haber aprendido a encajar los golpes. No se desesperó, pese a que Tsitsipas parecía mucho más entero, y arrancó el set definitivo con una ventaja de 3-0.

Cuando se le complicó, en un eterno quinto juego en el que el griego desperdició la oportunidad de 'contra break' con un revés paralelo a la red, el austríaco reaccionó.

Soltó algún "Vamos" aislado, claramente influenciado por Massú, y aceleró para sumar su primer triunfo en el torneo de maestros.

Thiem, que se pone líder del grupo Londres 2020, a la espera del encuentro que disputarán esta noche Rafael Nadal y Andrey Rublev, continúa con el sueño de acabar el año como número dos del mundo.

Para ello necesitará ganar tres partidos más y que Nadal lo pierda todo, o ganar el torneo invicto y que el balear solo obtenga un triunfo. EFE

