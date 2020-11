Tenis.-Tenis/Finales.- Nadal intimida a Rublev como gran estreno en Londres

El español empieza fuerte (6-3, 6-4) en las Finales ATP



Thiem se vengó de Tsitsipas en el primer partido



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El tenista español Rafa Nadal superó (6-3, 6-4) este domingo al ruso Andrey Rublev en su debut en las Finales ATP, que se disputan esta semana en el O2 de Londres, mientras que el austriaco Dominic Thiem se vengó del griego Stefanos Tsitsipas (7-6(5), 4-6, 6-3).



Un triunfo sencillo ante un rival intimidado para liderar el Grupo Londres 2020 tras la primera jornada. Nadal arrancó con esa intención, jugar sólido y hacer dudar al joven y debutante, y lo consiguió con creces. El número dos del mundo dio el primer paso hacia el título de Maestro, la gran ausencia en sus vitrinas.



Nadal, dos veces finalista en el torneo que reúne a los ocho mejores de la temporada, se apuntó la primera manga en poco más de media hora. Rublev enseñó sus nervios en el saque, incapaz de conectar un primer servicio, mientras el español ganaba su turno en blanco o casi. Faltaba un paso adelante al resto en Nadal.



En un largo sexto juego llegó el 'break' del balear, y la raqueta al suelo del ruso. El campeón de 20 'grandes' certificó el set con esa ventaja y en el segundo hizo descarrilar a su rival en el primer juego. Aún descolocado, Rublev cedió su saque de inicio y entregó medio partido al español, dispuesto a no fallar a pesar de que su rival parecía enredado en una mala gestión de emociones.



No le salían tres golpes buenos y seguidos al campeón de cinco torneos este año. Mientras, Nadal siguió a lo suyo, por si Rublev aparecía entre raquetazos a la desesperada. El de Manacor mantuvo un saque fiable y una derecha ganadora para cerrar por la vía rápida un triunfo sólido que no sirve de mucho rodaje, pero sí de confianza para el martes subir el nivel ante Thiem.



La jornada la abrieron Thiem y Tsitsipas con un partido más duro. El campeón del US Open se llevó el encuentro gracias a un paso al frente en el inicio del tercer set, para cerrar su victoria en algo más de dos horas. Un año después de su derrota ante el griego en la final por el título de Maestros, Thiem se vengó en el O2 de Londres.



Esa marcha más decantó un partido muy igualado, con una muerte súbita en el primer set después de que Tsitsipas salvara tres bolas de 'break'. En el segundo, el griego empató el duelo con otro 'break' solitario en el tercer juego, pero Thiem dominó el duro intercambio de golpes con el que arrancó el tercer parcial y logró la ventaja temprana que le daría la victoria.

