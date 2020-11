Sáhara.- Marruecos condena los "actos vandálicos" contra su consulado en Valencia durante una manifestación prosaharaui

15/11/2020 Consulado General de Marruecos en València POLITICA COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA VALENCIA GOOGLE MAPS



Un manifestante retiró la bandera marroquí y la reemplazó por la de la República Árabe Saharaui Democrática



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



La embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, ha condenado "con la mayor firmeza" los "actos vandálicos" contra el consulado marroquí en Valencia, en referencia a la acción de manifestantes prosaharauis que retiraron la bandera marroquí de la sede diplomática y colgaron la de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática.



"Hemos sido testigos esta mañana de las acciones criminales e irresponsables patrocinadas por el (Frente) Polisario, que a través de un puñado de delincuentes colgaron lo que yo llamaría simplemente un trapo en lugar de la bandera nacional", ha afirmado la embajadora en declaraciones recogidas por la agencia de noticias oficial marroquí, MAP.



"Tras esta acción cobarde y abyecta, el cónsul general del Reino de Marruecos en Valencia procedió de inmediato a la restitución de la bandera nacional", ha señalado Benyaich.



La embajadora ha expresado su "indignación" por lo ocurrido y ha condenado "en los términos más enérgicos estos actos vandálicos y violentos, que, al igual que sucedió en Guerguerat, confirman el carácter mafioso y proscrito de sus patrocinadores".



"Estos actos deliberados y absolutamente inaceptables, siguen los diversos llamados de provocación lanzados esta semana por los supuestos representantes del Polisario, llamando a sus simpatizantes a manifestarse frente a todas las representaciones marroquíes ubicadas en Europa", ha añadido.



Benyaich ha destacado que Marruecos "toma nota de la condena de las autoridades españolas que consideraron estos actos ilegales y no conformes al derecho internacional y del compromiso del Gobierno español de no permitir más estos actos, acciones que sólo confirman el carácter criminal de estas milicias".



La embajadora ha señalado que todos los funcionarios de la Embajada y los doce Consulados Generales marroquíes instalados en España, "reiteramos nuestro inquebrantable apego y nuestra infalible fidelidad a las Altas Instrucciones de Su Majestad el Rey, que Alá lo tenga en su gloria, así como nuestra movilización permanente en defensa de la soberanía y de la integridad territorial de la patria".



El Gobierno español ha condenado también este incidente mediante una nota oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores que señala que los manifestantes actuaron contra la bandera "violentando de este modo la inviolabilidad, integridad y dignidad de la sede consular".



"Ninguna manifestación del derecho de reunión puede degenerar en acciones ilegales, como el intento perpetrado en el día de hoy, que es un claro incumplimiento de la legalidad vigente", añade el Ministerio en su comunicado.



La manifestación, convocada por la Federación de Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui de la Comunitat Valenciana, es en respuesta a la escalada de tensión en el Sáhara Occidental después de que el pasado viernes fuerzas militares marroquíes desalojaran a los activistas saharauis que cortaban la carretera que se dirige a Mauritania en Guerguerat.



El Frente Polisario ha declarado roto el alto el fuego vigente desde 1991 puesto que considera que esta carretera está construida en zona desmilitarizada en la que no se permite ninguna actividad a ninguna de las dos partes en virtud del acuerdo alto el fuego.