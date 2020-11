Perú.- La coordinadora nacional de DDHH de Perú constata al menos 43 desaparecidos durante las protestas

12/11/2020 Protestas en Perú contra el Gobierno POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ INTERNACIONAL EL COMERCIO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú ha constatado este domingo al menos 43 desaparecidos, uno de ellos herido, tras la segunda gran marcha de protestas ocurrida el sábado por la noche contra el nuevo Gobierno del país, presidido por Manuel Merino.



Además la ONG, que aglutina a decenas de organizaciones humanitarias del país, ha estimado en 112 los heridos por los enfrentamientos con la Policía durante esta marcha -- frente a los 94 heridos declarados por el Ministerio de Sanidad peruano, 63 de ellos hospitalizados --, según ha informado la portavoz y abogada del organismo Mar Pérez al Canal N de noticias.



A juicio de la abogada, se ha tratado de "la noche más negra que ha tenido la democracia de los últimos 20 años". Según su relato, entre los heridos de gravedad hay un chico que "probablemente no volverá a caminar".



La abogada ha pedido a la Fiscalía que recoja todas las pruebas necesarias para garantizar que las víctimas de la represión puedan tener acceso a la Justicia. "No se debe entregar estas 'municiones' a los efectivos policiales, únicamente a la Fiscalía, estaremos vigilantes", ha declarado Pérez.



Pérez, por último, ha denunciado un suceso en el que una presunta camioneta de la Policía Nacional Peruana, con las matrículas tapadas, se llevó a un joven detenido, lo que "ha sembrado las sospechas de que algunos jóvenes hayan sido conducidos a un centro de detención", aunque esta información no se ha podido verificar de manera independiente.



Al balance de heridos y desaparecidos hay que añadir los fallecimientos de dos jóvenes, identificados como Jack Brian Pintado Sanchez (de 22 años) y Jordan Inti Sotelo Camargo (24). Pintado murió por "múltiples orificios en rostro y cara por proyectil de arma de fuego", según el parte médico publicado por la Policía Nacional de Perú durante la madrugada de este domingo. Sotelo Camargo murió a causa de "un proyectil de arma de fuego en el tórax, a la altura del corazón".



La Fiscalía, en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, ha lamentado el fallecimiento de ambos y garantizado que el proceso se llevará "con la transparencia, objetividad y celeridad" que corresponde.