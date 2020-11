Lourdes Ornelas explica el altercado en casa de su hijo Camilo con la policía

01/01/1970 CAMILO BLANES, ARROPADO POR SU MADRE, LLEGA A SU NUEVA CASA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 15



Lourdes Ornelas sale en defensa de su hijo tras el último incidente acontecido en el domicilio de Camilo Blanes en el que tuvo que presenciarse la policía debido a una queja de los vecinos. Según la madre de Camilo explica en una llamada al programa 'Viva la Vida', la muerte de Camilo Sexto le ha afectado muy negativamente llegando incluso a sufrir una depresión."Se quejó un vecino de que había musica alta pero él estaba solo con su novia. La muerte de su padre le ha hecho mucho... no quiere ni cantar. Yo le he dicho ya no lo hagas por dinero, hazo por sentirte realizado, lo haces muy bien" explicaba Lourdes sobre los últimos acontecimientos sucedidos en el domicilio de su hijo.Sobre cómo está llevando Camilo Blanes el fallecimiento de su padre, Lourdes explica: "Lo de su pade ha sido un golpe, tiene depresón. A su novia le dijo que cambiaría todo lo que le dejó su padre por darle un abrazo. No quiere cambiar nada de la casa, quiere dejarla como la dejó su padre. Las recaídas cada vez son mas espaciadas, su novia Maria ha sido una bednciión".