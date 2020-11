Laura Matamoros nos muestra el outfit ideal para entretiempo

01/01/1970 Laura Matamoros tiene la prenda estrella de la temporada. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 15 (CHANCE)



Laura Matamoros nos tiene completamente enamorados. Y es que la influencer no para de subir a sus redes sociales los conjuntos que elige para cada día y nos saca los dientes largos porque nos encantaría tener toda la ropa que la hija de Kiko tiene en el armario... pero claro, eso sería casi imposible si no tenemos un espacio tan amplio como el que tiene ella en la casa donde vive con su pareja, Benji Aparicio y su hijo.



En esta ocasión, a hermana de Diego Matamoros ha colgado unas fotografías en su perfil de Instagram en la que podemos ver que outfit ha elegido para este domingo en el que la humedad es la protagonista. Por eso, Laura se ha mostrado de lo más previsora posible y ha elegido un conjunto ideal con el que no pasará ni calor ni frío.



En las imágenes podemos ver como Laura luce un jersey de cuello alto negro, con un conjunto de pantalón y chaleco de punto de tonos azulados y un abrigo oversize de color gris. Todo ello combinado con unas botas oscuras militares y un bolso mini de color blanco que rompe con el look.



Y es que la Laura Matamoros que entró en GH VIP no tiene ya nada que ver con la de ahora. Y no solo porque ha sido madre, sino porque ha desarrollado un gusto exquisito por la moda que demuestra cada vez que sube alguna fotografía a sus redes sociales mostrando sus inmejorables outfits.