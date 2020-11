Latinoamérica.- Rocío Huertas muestra en el Festival de Cine la "violencia económica" en 'La Alameda: 2018'

15/11/2020 Rocío Huertas muestra la "violencia económica" en 'La Alameda: 2018' POLITICA CULTURA FESTIVAL DE CINE IBEROAMERICANO



La realizadora Rocío Huertas ha presentado este domingo en la 46 edición del Festival de Cine Iberoamericano su largometraje documental 'La Alameda: 2018', que forma parte de la Sección Talento Andaluz y está disponible para su visionado desde este sábado en la plataforma Filmin. Huertas desarrolla en la obra una reflexión sobre la moderna Alameda de Hércules de Sevilla partiendo del famoso documental que el cineasta Juan Sebastián Bollaín le dedicara durante la Transición.



La película supone un viaje a la memoria del barrio, territorio contracorriente ligado a la prostitución, más tarde a la droga y en el que irrumpió la cultura underground. Durante una rueda de prensa virtual, Huertas ha explicado que, más que como documental, prefiere definir su obra como una "película de no ficción", que tiene "mucho de autobiografía" y en la que se realiza "un ejercicio de construcción de identidad colectiva en torno a un espacio".



Según un comunicado, Huertas ha afirmado que 'La Alameda: 2018' pretende ser una continuación de la obra de Bollaín, con quien mantuvo un contacto abierto durante la gestación de este proyecto. De hecho, ha dicho, "el título es un homenaje a Juan Sebastián Bollaín".



La película ahonda en el concepto de "violencia económica" que ha experimentado la zona a lo largo de los años, según Huertas. Para ello, se basa en el relato autobiográfico de los personajes, logrando despertar "muchas emociones" en su visionado. "Es una película entre crisis", ha indicado la realizadora, contando que la pandemia permitió la finalización del proyecto, que se ha hecho realidad con "cero financiación" y de forma "muy experimental".



Huertas estudió Artes Escénicas en DAMU en Praga (República Checa) y en el Instituto del Teatro de Sevilla. Es Master of Arts en artes escénicas por el Central Saint Martins College of Arts en Londres y Master en Artes Digitales por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Destaca por la originalidad y el surrealismo de su obras audiovisuales, con las que ha ganado una veintena de premios y se han proyectado en numerosos festivales internacionales de cine.



La Sección Talento Andaluz cuenta en esta edición con la colaboración oficial de la Fundación Zenobia-Juan Ramón Jiménez y la Asociación de Escritores de Cine de Andalucía (Asecan), que respaldan así la creación cinematográfica en la región andaluza. Los miembros de Asecan tendrán la responsabilidad de decidir la producción ganadora del Premio Juan Ramón Jiménez.