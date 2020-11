La nueva versión de EE.UU. llega crecida ante una Panamá revalorizada

El entrenador del equipo nacional de fútbol de EE.UU., Gregg Berhalter. EFE / ETIENNE LAURENT/Archivo

Redacción Deportes (EE.UU.), 15 nov (EFE).- La renovada selección de Estados Unidos plagada de jóvenes valores que militan en el fútbol europeo disputará mañana, lunes, su segundo partido amistoso de la fecha FIFA plena de confianza cuando se enfrente a la también revalorizada Panamá.

El duelo amistoso entre ambas selecciones de la Concacaf tendrá como escenario neutral el Stadion Wiener Neustadt, de la misma localidad austríaca, donde Estados Unidos llega tras haber logrado un meritorio empate (0-0) frente a la de Gales, el pasado jueves, a pesar de hacer debutar a seis nuevos jóvenes valores, y ser su primer partido en más de nueve meses.

El rendimiento que el equipo -edad promedio de 22 años- tuvo en el campo frente a Gales fue alabado por el seleccionador Gregg Berhalter, especialmente cuando se refirió a la labor realizada por los jóvenes Tyler Adams, Weston McKennie y Yunus Musah, de 17 años, el jugador del Valencia CF, que hizo su debut en la selección absoluta y fue la aportación más positiva.

"Creo que tenemos que seguir mejorando, amenazando la línea de fondo, no lo hicimos lo suficiente ante Gales", reiteró Berhalter de cara al duelo contra Panamá. "Todo lo que hicimos ante Gales fue positivo, pero ahora tenemos que pensar en dar un paso más al frente".

Berhalter insistió que el equipo ha comenzado la etapa de nuevos principios que no solo hay que conocer sino también poner en práctica en el campo y eso es lo que esperan hacer de manera más positiva frente a Panamá.

"No tengo ninguna duda que vamos a ser mejor equipo, corregiremos errores del partido anterior y mejoraremos en lo que ya hicimos bien, como fue el presionar, controlar el balón y hacer buena defensa", señaló Berhalter, que no dio pistas sobre cual será el equipo titular que vaya a presentar frente a Panamá.

En cuanto a Panamá, el mediocampista de Nashville SC, Aníbal Godoy es el único jugador de la MLS en la lista de 24 hombres del entrenador hispano-danés Thomas Christiansen, quien está al frente del nuevo proyecto del combinado nacional canalero.

El partido será el cuarto del exentrenador del Leeds United a cargo de Panamá después de un par de victorias 1-0 sobre Costa Rica en San José durante la ventana FIFA de octubre.

Panamá, que también cuenta con el exlateral derecho de los Red Bulls de Nueva York, Michael Amir Murillo, y el central Fidel Escobar, así como Omar Browne, quien estuvo cedido por un corto período con el Montreal Impact hace un año, perdió (0-1) ante Japón en Graz (Austria), el viernes.

A pesar de la derrota Panamá, que jugó con 10 hombres al tener el arquero Luis Mejía tarjeta roja directa al minuto 78, mostró que es un equipo que ya puede competir contra cualquier rival y tener opciones de triunfo.

Aunque la historia en los enfrentamientos con Estados Unidos no le ha sido favorable, ha perdido 16 de los 22 partidos disputados, incluido el último duelo (0-1) que tuvieron en el 2019 en la fase de grupos de la Copa Oro 2019, Panamá llega dispuesta a demostrar que está lista para tener protagonismo dentro de la Concacaf.

"Al margen de la derrota por la mínima, ante Japón hicimos cosas buenas en el campo y tengo la confianza que vamos a seguir por el camino del progreso frente a Estados Unidos", destacó Christiansen. "No buscamos resultados sino progresar como equipo de cara a cuando lleguen los partidos que de verdad cuentan".

De ahí que ambas selecciones tendrán una excelente oportunidad para conocer donde se encuentran sus nuevos proyectos de cara a las próximas competiciones de la Copa Oro 2021 y de la fase de clasificación de la Concacaf al Mundial de Qatar 2022.

Alineaciones probables:

- Estados Unidos: Zack Steffen; Sergiño Dest, Matt Miazga, John Brooks, Antonee Robinson; Tyler Adams, Weston McKennie; Yunus Musah, Giovanni Reyna, Konrad De la Fuente; Sebastián Lleget.

Seleccionador: Gregg Berhalter.

- Panamá: Luis Mejía; Michael Amir Murillo, Andrés Andrade, Óscar Linton, Harold Cummings; Adalberto Carrasquilla, Abdiel Ayarza, Víctor Griffith; César Yanis, Gabriel Torres y Edgar Bárcenas.

Seleccionador: Thomas Christiansen

Árbitro: Sin decidir.

Campo: Stadion Wiener Neustadt (Austria).

Hora: 20:45 local (19:45 gmt).