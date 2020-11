La cuarta y última fecha del año extraño plantea retos similares a 10 países

El arquero David Ospina (d) de Colombia disputa un balón con Luis Suárez de Uruguay en un partido de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Catar 2022 entre las selecciones nacionales de Colombia y Uruguay en el estadio Metropolitano en Barranquilla (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Redacción Deportes, 15 nov (EFE).- Ganar para afianzar posiciones de privilegio o evitar perder más terreno son los retos de las diez selecciones sudamericanas que este domingo prácticamente quedaron a punto para encarar el martes, aunque bajo la sombra amenazante de la covid-19, la cuarta fecha de las eliminatorias del Mundial de Catar.

Esta será además una fecha especial porque se trata de la última del año, la que puede consolidar los procesos de selecciones como Brasil, con ciento por ciento de aprovechamiento, o de Argentina, que ha ganado 7 de 9 puntos posibles, o devolver las esperanzas a Bolivia y Venezuela, que lo han perdido todo en sus tres salidas.

Además de las modificaciones por aspectos normales de la competencia, como lesiones o suspensiones, varias selecciones han tenido que echar mano de última hora a nuevos convocados porque algunos jugadores sufrieron contagio de covid-19.

La que más padece bajas por este motivo es la de Ecuador, que el sábado notificó los positivos de Enner Valencia, Alan Franco y Diego Palacios, quienes poco después dejaron la concentración del equipo y quedaron en aislamiento.

Además de los tres jugadores mencionados, el seleccionador de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro, no podrá contar en el partido frente a Colombia el martes en Quito con el centrocampista Carlos Gruezo, suspendido porque acumuló la segunda tarjeta amarilla en el duelo contra Bolivia.

Ecuador es tercera con seis puntos.

Colombia, castigada por Uruguay como nunca antes en su otrora fortín de Barranquilla, partió a Quito con la urgencia de vencer a Ecuador para recuperarse, ya que cayó hasta el séptimo puesto, y sobre todo para no terminar el año en crisis y con el seleccionador portugués Carlos Queiroz cuestionado.

Precisamente Uruguay, verdugo de Colombia, también anunció una baja por coronavirus, la del defensor Matías Viña, quien dio positivo en las pruebas que se hicieron a los jugadores tras su retorno de Barranquilla.

El central que milita en el Palmeiras será en consecuencia baja para el partido que este martes la Celeste jugará contra Brasil en Montevideo.

Viña, que fue titular contra los colombianos, sería reemplazado por Damián Suárez o Agustín Oliveros.

Uruguay es cuarta con seis enteros.

Brasil también tiene bajas de última hora por la covid-19. Alex Telles, del Manchester United, dio positivo en las recientes pruebas hechas a la plantilla y se une a Gabriel Menino, que el jueves fue separado por el mismo motivo.

Sin embargo, el seleccionador Adenor Leonardo Bacchi, ‘Tite’, tiene disponibles a todos los demás jugadores y es probable que repita la formación titular con la que el pasado viernes derrotó por 1-0 a Venezuela.

Brasil es el único líder, con 9 puntos.

Argentina, que escolta a la Canarinha con 7 enteros, partirá el lunes a Lima para enfrentar a Perú y al parecer el lateral Nicolás Tagliafico será titular el martes en el partido que se jugará en el estadio Nacional.

Tagliafico no jugó ante Paraguay el jueves en Buenos Aires por una molestia en los isquiotibiales de la pierna izquierda.

El otro cambio en el once argentino sería el de Giovani Lo Celso por Exequiel Palacios, quien aún se encuentra en un hospital tras sufrir fractura en una de sus vértebras lumbares luego de una entrada con sus rodillas del paraguayo Ángel Romero.

Los peruanos, octavos con solo una unidad, están urgidos de ganar pero sobre todo de corregir los gruesos errores defensivos que le han hecho encajar ocho goles en tres presentaciones y ser la segunda valla más vulnerada después de la boliviana.

De la selección de Bolivia, su seleccionador, el venezolano César Farías, dijo resignado que el fútbol de aquel país “no pasa por un buen momento” y por ende pidió paciencia en su proceso de trabajo, que terminará este año de visitante frente a Paraguay.

Bolivia, última sin un solo punto, tendrá la presencia del nuevo presidente de la federación de fútbol del país, Fernando Costa, nombrado el sábado en reemplazo del interino Marcos Rodríguez, quien fue arrestado en el estadio Hernando Siles de La Paz durante el partido del jueves contra Ecuador.

Paraguay vive sus mejores horas de las eliminatorias luego del empate en Buenos Aires frente a Argentina y el seleccionador Eduardo Berizzo cree que a Bolivia se le puede ganar si se aplica de nuevo la fórmula de la posesión de la pelota y la presión alta.

Paraguay es quinta con 5 unidades.

Chile visitará a Venezuela en Caracas con la confianza de haber ganado su primer partido, el viernes ante Perú, y con la novedad de Alexis Sánchez en buenas condiciones, por lo que podría ser titular.

Chile es sexta con cuatro puntos y Venezuela, novena sin sumar.

= Partidos de la cuarta jornada (17.11.2020):

Ecuador - Colombia en Quito (16.00 local/21.00 GMT)

Venezuela - Chile en Caracas (17.00 local/21.00 GMT)

Paraguay - Bolivia en Asunción (20.00 local/23.00 GMT)

Uruguay - Brasil en Montevideo (20.00 local/ 23.00 GMT)

Perú - Argentina en Lima (19.30 local/00.30 GMT del 18.11)



Gabriel Briceño Fernández