Katie Taylor vence a Miriam Gutiérrez y retiene la corona.

La boxeadora irlandesa Katie Taylor. EPA/DENNIS M. SABANGAN/Archivo

Redacción deportes, 15 nov (EFE). La boxeadora irlandesa Katie Taylor venció a la española Miriam Gutiérrez por decisión unánime este domingo en el SS Arena de Wembley en Londres (Reino Unido) conservando así los títulos mundiales del peso ligero por los organismos de la AMB, FIB, OMB y el CMB.

Taylor salió a la ofensiva desde el comienzo y tomando el centro del ring. Gutiérrez trato de medir y buscar su pelea, aunque su rival se lo negó. La irlandesa salió tirándolo todo, tratando de no dejar pensar a la española.

Pese a la gran validez boxística de Taylor, ‘La Reina’ insistió en buscar a su rival y hacer su trabajo, progresivamente fue encontrándose más cómoda y con más capacidad de frenar ligeramente la efervescencia la irlandesa.

Taylor salió como un huracán en el tercer asalto poniendo contra las cuerdas a Gutiérrez, que no le perdió la cara a la contienda. La vigente campeona creó mucho peligro con la rapidez de su izquierda, aunque también supo abrir la distancia con la madrileña en los momentos en los que en la zona bélica aumentaron las hostilidades.

Cuenta al término del cuarto asalto fruto de una izquierda de la irlandesa que hizo tocar la lona a ‘La Reina’, que se levantó con rapidez. Taylor siguió apretando el acelerador sacando de su boxeo a la española.

Se supo peligrosa la monarca del peso ligero trabajando a varias alturas. Gutiérrez elevó la guardia ante la rapidez de su rival, haciendo hincapié en las combinaciones cortas y su golpe curvo de derecha.

Fue de menos a más pasado el ecuador de la pelea. Sin embargo, Taylor pudo controlar los envites de la española haciendo valer su gran juego de pies, que la permitieron seguir liderando cuando bajó su ritmo.

Mucho boxeo de la campeona. El final tuvo que concretarse en las cartulinas. Los jueces vieron ganadora por decisión unánime a la irlandesa, que conserva la hegemonía del peso ligero ante una Miriam Gutiérrez que no vendió su derrota con facilidad.