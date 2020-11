Jorge Martín logra la victoria en la última vuelta en Moto2

El piloto español de Moto 2, Jorge Martín (Red Bull KTM), tras ganar la carrera en el circuito Ricardo Tormo de Cheste (Valencia) donde se disputa el GP Comunitat Valenciana. EFE/Kai Försterling

Redacción deportes, 15 nov (EFE).- El español Jorge Martín (Kalex) logró su segunda victoria de la temporada al imponerse en la última vuelta del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de Moto2 en el circuito "Ricardo Tormo" de Cheste en una última vuelta en la que superó a su compatriota Héctor Garzó (Kalex), que protagonizó su primer podio en el mundial, y al italiano Marco Bezzecchi (Kalex).

Martín protagonizó una última vuelta magistral en la que superó a Bezzecchi y en la misma acción también doblegó al italiano Bezzecchi, quien se tuvo que conformar con la tercera plaza.

El italiano Enea Bastianini (Kalex), que fue sexto, continúa líder del mundial ahora con catorce puntos de ventaja sobre el británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex), quien todo pundonor pudo concluir la carrera en decimocuarta posición.

El español Jorge Martín (Kalex) realizó una fulgurante salida que le llevó hasta la primera posición a final de recta, justo por delante del autor de la "pole position", el italiano Stefano Manzi (MV Agusta) y de su compatriota Fabio di Giannantonio (Speed Up).

Manzi hizo historia pues además de lograr su primera "pole" también rompió una racha de 46 años sin estar en lo más alto la marca italiana MV Agusta, que logró su última primera posición en el Gran Premio de Francia, en la categoría de 350 c.c. de la mano del italiano Giacomo Agostini.

El líder del mundial, el también italiano Enea Bastiani (Kalex), recuperó dos posiciones tras la salida para pasar de la duodécima al décimo lugar, pero todavía lejos de los pilotos de cabeza, como también el británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex), que era vigésimo segundo en el giro inicial, muy mermado por la caída en la que se lastimó la muñeca derecha, aunque en la citada articulación no se detectase ninguna fractura pero sí un fuerte golpe.

Jorge Martín inició un pequeño tirón, aunque el ritmo de carrera no era por entonces demasiado rápido, que propició la formación de un cuarteto por delante formado por él junto a los italianos Fabio di Giannantonio, Marco Bezzecchi (Kalex) y Stefano Manzi y un poco más atrás el grupo principal tirado por el alemán Marcel Schrotter (Kalex), en el que también estaba el líder del mundial, "La Bestia" Bastianini, octavo en el quinto giro.

Bezzecchi asumió el liderato de la carrera en la sexta vuelta y una más tardes el español marcos Ramírez (Kalex), que estaba ya en la pelea en el grupo de los puntos, se fue al suelo en la séptima vuelta, en la que Schrotter se encontró con la fuerte oposición de Héctor Garzó (Kalex) para defender la quinta posición.

Por delante, Marco Bezzecchi aguantó el liderato perseguido como su sombra por Di Giannantonio y Martín, mientras que Manzi se quedaba algo descolgado y hasta él se acercaba y le superaba Garzó, destacado, con vuelta rápida incluida en el octavo y noveno giro.

Con Garzó ya enganchado en el grupo de cabeza, no tardó mucho en meterle la rueda a Jorge Martín, casi en el mismo momento en que Manzi se iba por los suelos en la curva dos y por detrás, muy atrás, Sam Lowes era decimonoveno, todavía fuera de los puntos pero con ganas de sobreponerse al dolor en su muñeca para intentar "arrancar" algún punto en tan adversas condiciones.

Bezzecchi y Di Giannantonio se consolidaron al frente de la prueba, con Garzó "navegando" en solitario en la tercera posición y algo más atrás un quinteto en el que estaban Jorge Martín, Marcel Schrotter, Luca Marini, Jorge Navarro y Enea Bastianini.

Navarro intentó mejorar su posición pero entró muy colado en la curva de final de recta y acabó rodando por los suelos en la zona sucia y ya fuera de carrera irremisiblemente.

Di Giannantonio intentó liderar la prueba pero se coló en la curva de entrada a la recta de meta y se vio nuevamente superado por Marco Bezzecchi, que acabó consolidando su liderato por delante de Di Giannantonio, perseguido por el dúo formado por los españoles Jorge Martín y Héctor Garzó.

Arón Canet (Speed Up) no pudo aguantar el ritmo final y acabó por los suelos a menos de cuatro vueltas para el final, lo que metió dentro de los puntos a Sam Lowes, decimoquinto.

A menos de dos vueltas para el final Fabio di Giannantonio volvió a atacar el liderato para empezar la última vuelta primero e intentando cerrar todos los huecos tanto a Bezzecchi como a Martín, que iban tras él, pero un error en la curva seis hizo que se fuera por los suelos y esa circunstancia la aprovecharon sus rivales en un frenético final en el que Jorge Martín se impuso por delante de Héctor Garzó y Marco Bezzecchi.

Xavier Vierge (Kalex) acabó en la decimotercera plaza y Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex), con problemas físicos, fue decimoquinto.

Juan Antonio Lladós