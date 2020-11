Javier Mascherano, un símbolo de la selección argentina, se retira a los 36 años

El mediocampista Javier Mascherano, subcampeón con Argentina en el Mundial de Brasil-2014 y exBarcelona, anunció este domingo su retiro, a los 36 años, tras el partido que su equipo, Estudiantes de La Plata, perdió frente a Argentinos Juniors por la Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino.

'Masche', dueño del récord de presencias en la Albiceleste con 147 partidos internacionales, concurrió a la rueda de prensa posterior al encuentro y sorpresivamente anunció: "Quiero anunciar que hoy me retiro del fútbol profesional. Quiero agradecer a este club que me dio la oportunidad de terminar mi carrera en la Argentina".

"Anuncio mi retiro. Es una decisión que hace tiempo venía pensando, lo había hablado con el club. Es el momento de terminar mi carrera por sensaciones que tengo, por un montón de cosas que me pasaron en estos meses, que hicieron que, después de pensarlo, lo más correcto era terminar hoy", dijo Mascherano, acompañado por el entrenador Leandro Desábato.

"He vivido mi profesión al máximo, al cien por ciento, di lo máximo que podía, y hoy me encuentro con que hace tiempo que me cuesta, no quiero faltarle al respeto a Estudiantes, que confió en mí, ni a mis compañeros, ni a esta profesión que me dio todo", amplió Mascherano.

"Volví a la pretemporada en la postpandemia y pensé que la ilusión la iba a volver a sentir, y la verdad es que no pude. Es el momento de dar un paso al costado. Soy un agradecido a Estudiantes, que me dio la oportunidad de terminar mi carrera en Argentina. Hay veces que uno no elige el final, el final se termina dando por sí solo", finalizó el ahora exjugador.

- Debut en la Albiceleste -

Conocido desde joven como el 'Jefecito', Mascherano tuvo el raro privilegio de debutar en la selección argentina a los 19 años, el 16 de julio de 2003, en un empate contra Uruguay (2-2), dos semanas antes de su estreno en primera división en River Plate.

Sus formidables actuaciones en el club de la banda roja lo catapultaron rápidamente al exterior. En agosto de 2005 fue traspasado al Corinthians por 15 millones de dólares, aunque la experiencia en el 'Timao' duró apenas un año y de ahí marchó al West Ham United junto con su compatriota Carlos Tevez.

A Mascherano no le fue bien en los 'Hammers', y al cabo de seis meses fue transferido en 35 millones de dólares al poderoso Liverpool, club en el que se convirtió en titular y en el que actuó durante tres temporadas.

Su nuevo destino fue el Barcelona, al que se sumó en agosto de 2010 y en el que se convirtió en un símbolo por su entrega, su liderazgo humilde y su espíritu de sacrificio, con ocho temporadas en las que terminó por ser uno de los cinco extranjeros que más partidos jugaron con la casaca blaugrana.

Después de ganar 18 trofeos con el Barza, Mascherano emigró al Hebei Fortune de la Superliga china, donde actuó por casi 20 meses, y a fines de 2019 regresó al fútbol argentino para actuar en Estudiantes, en el que apenas pudo disputar muy pocos encuentros, a causa de la pandemia que frenó las actividades por casi ocho meses.

Se convirtió en un icono del seleccionado argentino con 147 presencias, y sobre todo con su participación en el Mundial de Brasil-2014, donde se mostró como un pilar del mediocampo, y también ganó dos medallas doradas olímpicas, como integrante de los equipos argentinos campeones en los Juegos de Atenas-2004 y Pekín-2008.

Con Barcelona ganó dos Ligas de Campeones (2011 y 2015), cuatro Ligas de España, cuatro Copas del Rey, tres Supercopas de España, dos Supercopas de la UEFA, y dos Mundiales de Clubes, entre otros grandes logros.

Str/ma