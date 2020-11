Javier Cercas: "Sueño con que la novela vuelva a ser popular"

En la imagen el escritor español Javier Cercas. EFE/ Quique Curbelo /Archivo

Miami, 15 nov (EFE).- El escritor español Javier Cercas reconoció este domingo que sueña con que "la literatura vuelva a ser popular" y le diga cosas relevantes a las personas, como ocurre con el "Quijote de la Mancha", de Miguel de Cervantes, o las obras de Shakespeare, un autor sumamente popular mientras estuvo vivo.

"La literatura es un placer, y luego una forma de conocimiento", dijo Cercas durante una conversación en formato virtual con el escritor mexicano Daniel Rodríguez Barrón para presentar su novela "Terra Alta", obra ganadora del Premio Planeta 2019 y que fue uno de los actos inaugurales de la 37 edición de la Feria del Libro de Miami.

El autor disertó sobre la novela que ha traído a la cita literaria, que a causa de la pandemia este año se celebra de forma virtual y sin la presencia de puestos de venta , y dijo que tras las primeras páginas en las que se relata un asesinato de extrema violencia se busca suscitar una reflexión sobre la justicia y la legitimidad de la venganza.

Señaló que la novela surge "de una voluntad de renovación profunda" de reinventarse como escritor, en especial tras la publicación de "El Monarca de las Sombras" que es "una suerte de la otra cara" de su galardonada novela "Soldados de Salamina".

"Si continuaba el mismo camino, corría el riesgo de repetirme y en ese momento un escritor está muerto", señaló el español. Puede seguir publicando, y además con éxito de ventas, pero "está muerto en vida porque no puede decir cosas nuevas", agregó.

En esa búsqueda de reinvención y de "decir cosas nuevas", Cercas eligió el género policial, "que no es un género menor", defendió, para luego recordar que otro género injustamente señalado como "menor" como es la comedia tiene exponentes del calibre de Shakespeare o Moliere.

"No es el género que usas, sino cómo lo usas", aseveró.

Con una obra traducida a más de treinta lenguas, Cercas ha sido uno de los platos fuertes del arranque hoy de la Feria del Libro de Miami, en la que hasta el próximo 22 de noviembre más de 170 autores en inglés y 61 en español conversarán y debatirán por videoconferencia sobre su obra o aspectos específicos de la industria del libro.

Gestada tras el estallido de la pandemia, "sacar adelante esta edición ha requerido un gran esfuerzo en la toma de decisiones y en la producción, coordinación y organización del evento", según dijo a Efe Sergio Andricaín, director de la programación en español.

Este domingo, el certamen homenajea al poeta y narrador cubano José Kozer, que vive en Estados Unidos desde 1960 y cumple 80 años de vida fecunda, una "figura imprescindible en el panorama de las letras iberoamericanas", como dijo Andricaín.

De igual manera, la novelista y poeta canadiense Margaret Atwood, cuya novela "The Handmaid's Tale" ("El cuento de la criada") dio pie a la exitosa serie de televisión del mismo nombre, es otro de los platos fuertes de la jornada inaugural de esta feria, en la que discutirá sobre su más de medio centenar de obras de ficción con la editora de la sección de libros del New York Times Pamela Paul.

El único acto presencial de esta edición inusual de la feria miamense tendrá lugar el 21 de noviembre con el cantautor colombiano Carlos Vives, que presentará en una sesión su libro "Cumbia: relatos de un mundo perdido".

Las crisis sanitarias como la actual, que ha confinado a las familias en sus hogares, confirman que la "literatura es importante para los seres humanos, que la gente necesita consumir cultura y literatura y establecer vínculos profundos con el arte", como subrayó Andricaín.