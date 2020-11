Irene Rosales lleva a cenar a Kiko Rivera a un restaurante para desconectar de la guerra con su madre

14/11/2020 IRENE ROSALES Y KIKO RIVERA. MADRID, 15 (CHANCE) Kiko Rivera está pasando por sus horas más bajas. Nunca se hubiese imaginado estar enfrentado públicamente con su madre y más por un tema de engaño que le duele en el alma: la herencia de su padre Paquirri. El dj no levanta cabeza y es que cada día se entera de más tejemanejes de Isabel Pantoja y su enfado crece. La única que no se ha separado de su lado ha sido Irene Rosales, su mujer, la que le levante el ánimo como pueda y la que le defiende con raza cada vez que hace alguna aparición en televisión. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Kiko Rivera está pasando por sus horas más bajas. Nunca se hubiese imaginado estar enfrentado públicamente con su madre y más por un tema de engaño que le duele en el alma: la herencia de su padre Paquirri. El dj no levanta cabeza y es que cada día se entera de más tejemanejes de Isabel Pantoja y su enfado crece. La única que no se ha separado de su lado ha sido Irene Rosales, su mujer, la que le levante el ánimo como pueda y la que le defiende con raza cada vez que hace alguna aparición en televisión.



Este fin de semana, Kiko Rivera lo ha pasado en Madrid y su mujer no se ha separado de él ni un solo momento. De hecho, la colaboradora de televisión llegaba por la noche al hotel donde se han quedado hospedados y se iba con su marido a cenar a un conocido restaurante de la capital madrileña para despejarse.



Y es que como ya sabemos, la pareja está ahora más unida que nunca ante esta situación tan complicada y tan increíble que están viviendo. Algo que jamás hubiesen pensado que ocurriría, pero que, según ha confesado Kiko Rivera, ya no hay solución. Por lo que podemos decir que Isabel Pantoja está ahora más sola que nunca, por los engaños y mentiras que ha tenido con su hijo, su pequeño del alma.



En estas imágenes podemos ver como Kiko Rivera espera a su mujer en la recepción del hotel y cuando esta aparece, enseguida se levanta el dj para saludarla. Juntos se montan en un vehículo que les lleva hasta el restaurante donde pasaron una cena de lo más tranquila juntos, hasta que, después de cenar volvieron al hotel para descansar.