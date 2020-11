Irán marca un récord diario de 12.543 casos y prepara nuevas restricciones

EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Teherán, 15 nov (EFE).- Irán superó este domingo por primera vez desde el inicio de la pandemia la cifra diaria de 12.000 contagios, mientras las autoridades preparan nuevas restricciones con el objetivo de contener la propagación de la covid-19.

Según el Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se contabilizaron 459 muertes por el nuevo coronavirus y 12.543 casos de contagio.

Un total de 762.068 personas han contraído hasta el momento la enfermedad, de las que 41.493 han fallecido y 558.818 se han recuperado.

En esta nueva ola de la pandemia, Irán ha registrado los máximos diarios de decesos y de contagios, al tiempo que sus hospitales se encuentran saturados, con 5.666 pacientes en las unidades de cuidados intensivos.

Debido a esta situación, que mantiene a 27 de las 31 provincias en estado rojo de alerta, y a los temores a que las cifras de muertes y contagios sigan aumentando, las autoridades están preparando una batería de medidas.

A día de hoy, las mascarillas son obligatorias, se han cancelado todo tipo de eventos, incluidas las bodas, y se ha obligado a la hostelería y a los comercios no esenciales a cerrar sus puertas a partir de las 18 horas, entre otras restricciones.

Las nuevas medidas, de las que se va a informar más adelante y que entrarán en vigor el próximo día 21, prevén la clausura total de todo negocio y servicio no esencial en al menos un centenar de ciudades, incluida la capital Teherán, consideradas de riesgo alto.

También se van a imponer restricciones a la salida y entrada de estas ciudades durante un periodo indeterminado, dependiendo de la evolución de la pandemia.

"El objetivo de la intensificación de estas restricciones es que la gente entienda que este es un estado de emergencia y que todos debemos ayudar a salir de esta situación con el menor daño posible", dijo ayer el presidente iraní, Hasan Rohaní.

Las autoridades iraníes no han impuesto nunca el confinamiento domiciliario y solo cerraron la economía en primavera durante un periodo corto debido a que la crisis que atraviesa el país imposibilita tomar medidas muy drásticas.

Desde el Gobierno se ha responsabilizado a las sanciones de Estados Unidos de impedir una correcta lucha contra la pandemia e incluso de dificultar ahora el pago por parte de Irán de su cuota del programa COVAX para lograr vacunas contra la covid-19.