"Ha sido una súper carrera", dice exultante Sergio Pérez, 2º en Turquía

El piloto mexicano Sergio Pérez, que acabó segundo con su Racing Point el Gran Premio de Turquía, este domingo en Estambul, se mostró exultante tras la prueba, asegurando que había sido "una súper carrera", en la que igualó su mejor resultado hasta el momento en Fórmula 1.

"Una gran carrera, pero difícil de principio a fin" por las condiciones de lluvia durante todo el fin de semana, declaró el mexicano, de 30 años.

"Había que cuidar los neumáticos y vigilar las condiciones de la pista. Con perspectiva, no sé si podría haber logrado un mejor resultado parando una vez más en boxes al final de carrera. Pero hemos acabado pese a todo con un gran resultado", añadió Pérez.

"Al final mis neumáticos vibraban como nunca. He dicho a mi equipo por la radio al cruzar la meta: ¡una vuelta más y explotan!".

"Ha sido una súper carrera, una elección de estrategia súper del equipo y estoy muy feliz por el resultado", insistió Pérez, que iguala su mejor resultado en la Fórmula 1, el segundo puesto que ya había conseguido en Malasia e Italia, ambos en 2012.

Pérez, que logra su noveno podio en su carrera en un momento en el que no tiene volante para la próxima temporada, admitió que poco pudo hacer para evitar la victoria de Lewis Hamilton, que con el triunfo conquistó su séptimo título de la disciplina. "Hoy estaba muy fuerte. Me ha adelantado fácilmente. No me esperaba que estuviese ahí" después de partir de la sexta posición de la parrilla de salida.

"Pasó, desapareció y desde entonces controló la carrera", concluyó.

