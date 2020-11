Fútbol/Segunda.- (Crónica) El Leganés asienta el 'Top 6' con lo justo y el Logroñés se viene arriba

15/11/2020 Leganés - Alcorcón DEPORTES LALIGA



Victoria de Las Palmas en el derbi canario con grave error de Ortolá



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El CD Leganés venció por la mínima (1-0) en el derbi ante el Alcorcón dentro de la jornada 12 de LaLiga SmartBank, tres puntos para asentar su posición en 'playoffs', mientras que el Logroñés encadenó su cuarta victoria seguida al superar (1-0) al Sabadell.



En sesión matinal, Butarque volvió mostrar a su equipo más efectivo que vistoso, pero con 22 puntos en cuarta posición. El cuadro 'pepinero' no termina de funcionar pero sabe sacar los partidos, esta vez con un gol de Sabin Merino a la hora de duelo.



A lo espeso de los locales se sumaron las buenas intenciones de un Alcorcón donde se estrenaba Juan Antonio Anquela. El técnico, de regreso al equipo 'alfarero' ocho años después, no pudo evitar una nueva derrota del colista, a siete puntos de la salvación.



Por otro lado, el Logroñés volvió a demostrar su solidez defensiva y efectividad en momentos clave para verse a dos puntos de la zona de promoción. El duelo entre recién ascendidos lo decantó la buena defensa local, tercer partido sin encajar, y el gol de Leo Ruiz en el minuto 83 en Las Gaunas.



Los otros dos ascendidos esta temporada se citaron también en otro duelo directo que se quedó el Castellón ante el Cartagena (2-1), tres puntos de vida tras seis derrotas seguidas. Mientras, el Málaga no pudo (1-1) con la Ponferradina en su intento de meterse en la zona noble, a un punto del sexto.



La jornada la cerró el derbi canario en Gran Canaria, donde ganó el cuadro local seis años después en liga. Las Palmas se acercó a ese 'Top 6', a dos puntos, con un 1-0 ante el Tenerife por un tremendo error y gol en propia del meta Ortolá. Los visitantes tardaron mucho en olvidar el fallo, pero tuvieron el empate.



--RESULTADOS DE LA JORNADA.



-Sábado.



Fuenlabrada - Espanyol 1-1.



Almería - Mirandés 2-1.



Girona - Mallorca 0-1.



Lugo - Albacete 1-0.



-Domingo.



Leganés - Alcorcón 1-0.



Ponferradina - Málaga 1-1.



Castellón - Cartagena 2-1.



Logroñés - Sabadell 1-0.



Las Palmas - Tenerife 1-0.



-Viernes.



Zaragoza - Oviedo 1-2.